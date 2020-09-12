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12.09.2020 17:11
Рубрика: В мире

Парижская полиция задержала 200 участников акции "желтых жилетов"

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP
Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

В Париже после длительного антивирусного карантина и летних отпусков снова появились "желтые жилеты", о которых, откровенно говоря, парижане стали уже забывать.

Фото: EPA/ANDY RAIN
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"Жилеты" хотели провести сразу несколько шествий, но в четырех им сразу же отказали в префектуре полиции. Там накануне было принято решение запретить какие-либо протестные акции в районе Елисейских полей, Национального собрания, президентской резиденции - Елисейского дворца. Правда, некоторые парни пытались утром проникнуть на главную городскую магистраль, но были остановлены полицией.

Так что в настоящее время проходят две манифестации. Одна вполне мирная, взявшая старт на площади Биржи неподалеку от Парижской оперы. Около тысячи человек, выкрикивая, как водится, антиправительственные лозунги, требуя налогового и социального равенства, продвигаются в противоположную от центра столицы сторону.

Другая должна была начаться в 13:00 (14:00 мск) на площади Ваграм, что примерно в километре к северу от Елисейских полей, и завершиться у подножия Монмартра. Как только "желтые жилеты" сделали первые шаги в обозначенном направлении, как в их ряды внедрились радикалы из "черного блока", и сразу же начались столкновения с полицией. В служивых полетели камни и бутылки, те ответили слезоточивым газом.

Продвижение колонны было блокировано, но она развернулась на 180 градусов. Однако вскоре вмешались мобильные отряды полиции. Тем не менее радикально настроенным манифестам удалось поджечь несколько скутеров и автомобиль.

Ближе к 15:00 (16:00 мск) протестующие были вытеснены на одну из площадей неподалеку от начального места сбора, где их со всех сторон взяли в клещи полицейские и жандармы. Время от времени в клубах слезоточивого газа там происходят стычки.

По сообщению представителя префектуры полиции Парижа были задержаны 200 человек, из которых 78 взяты под стражу.

Фото: iStock
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Надо сказать, что парижская полиция серьезно подготовилась к сегодняшней "желтой субботе". Для поддержания порядка были мобилизованы от двух до трех тысяч сотрудников местных правоохранительных структур. Как на днях сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, для разгона демонстрантов отныне будут использоваться модернизированные шумовые гранаты без прежних элементов взрывателя, которые ранее причиняли людям травмы. Что касается специальных ружей, стреляющих резиновыми пулями, то отныне они будут использоваться исключительно с разрешения полицейского-напарника, исполняющего функции контролера и при необходимости наводчика.

"Желтые" манифестации также проходят в других городах страны - Бордо, Страсбурге, Нанте, Марселе.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже

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