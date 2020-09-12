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12.09.2020 07:58
Рубрика: Спорт

Варламов помог "Айлендерс" обыграть "Тампу"

Текст: Максим Домчев

Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" выиграли третий матч полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги у клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" - 5:3. Героем встречи стал российский голкипер Семен Варламов.

Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Островитяне" подошли к третьему матчу серии с двумя поражениями и с надеждой переломить ход противостояния. Третья подряд неудача оставляла команде призрачные шансы на продолжение борьбы за Кубок Стэнли. Тренерский штаб "Айлендерс" сделал правильные выводы из предыдущих неудач, а, самое главное, угадал с вратарем.

С первых минут место в воротах занял российский голкипер Семен Варламов. И это сработало. "Островитяне" сумели победить - 5:3, сократив отставание в серии до четырех побед 1-2. В составе победителей здорово отыграл Варламов, отразивший 34 броска по своим воротам. Авторами шайб стали Кэл Клаттербак, Адам Пелеч, Энтони Бовиллье, Брок Нельсон и Жан-Габриэль Пажо.

В составе "молний" не так ярко сыграл Никита Кучеров, отметившийся голевой передачей. Гол и пас на счету защитника Михаила Сергачева. Также голами отметились Ондржей Палат и Тайлер Джонсон. Не помог своей команде голкипер Андрей Василевский, отразивший 31 бросок из 35.

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