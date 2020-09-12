Во Франции зафиксировали рекордное число инфицированных COVID-19

Число официально подтвержденных случаев коронавируса во Франции за сутки составило 10 561, что является рекордным показателем.

По данным санитарного агентства Sante Publique, в четверг прирост граждан с COVID-19 за сутки составил 9843. А в субботу впервые превысил отметку в 10 тысяч. Всего французские медики выявили 373 911 случаев заражения коронавирусом.

Из всех стран ЕС ситуация с коронавирусом во Франции, кроме Испании, выглядит наиболее угрожающей. Быстро растет количество тяжело больных. Если не принять экстренных мер, страна столкнется со второй волной эпидемии, передает телеканал Euronews.