Вышло бесплатное мобильное приложение для чтения "Свет"

Национальная электронная библиотека при поддержке Министерства культуры РФ выпустило новое мобильное приложение для чтения "Свет", которое будет полезно как молодой аудитории, так и читателям старшего возраста. Отмечается, что приложение можно скачать бесплатно, и библиотека, в которую вошли книги из "золотого фонда" отечественной и мировой литературы, будет доступна без ограничений онлайн и офлайн.

"В этой библиотеке есть и охраняемые авторским правом произведения, любимые всеми, например, "Три мушкетера" Александра Дюма и "Волшебник изумрудного города", скоро появится Пастернак и другие авторы", - цитирует директора Российской государственной библиотеки Вадима Дуду пресс-служба. Дуда также заметил, что в приложении у пользователей будет возможность обменяться мыслями и обсудить прочитанное.

Главная задача этой мотивационной программы, позволяющей поставить цель и ежедневно отслеживать свои достижения, - увлечь молодежь чтением. Создатели отмечают, что приложение будет особенно полезно для учащихся: они смогут осваивать школьную программу в интерактивной форме, а также с помощью приложения взаимодействовать с одноклассниками и учителями онлайн.

Справка "РГ"

В приложении "Свет" на данный момент доступно более тысячи мировых и российских литературных произведений, среди которых: рассказы Горького, Тургенева, пьесы Шекспира, Чехова, романы Диккенса и Твена, стихи Блока и Цветаевой. Литературную коллекцию собрали эксперты Российской государственной библиотеки и профессионалы в области литературы, медиа и искусства. Библиотека, куда также вошли фильмы и спектакли по произведениям, будет пополняться. К каждому произведению добавлены интересные факты об авторе книги, его жизни и творчестве.