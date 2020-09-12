За прокатом Медведевой ее тренер наблюдал по видео-связи

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

За выступлением спортсменки ее тренер, канадский специалист Брайан Орсер, наблюдал по видео-связи. Напомним, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Медведева не может вернуться в Торонто. На данный момент она тренируется на катке школы ЦСКА. Ей помогают Татьяна Тарасова и Елена Буянова.

Сразу после проката Медведевой вручили телефон, чтобы она могла пообщаться с Орсером и услышать комментарии к прокату. Женя призналась наставнику, что ей не хватило раскованности на льду.