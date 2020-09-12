За сутки в России подтверждено 5488 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 5 488 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, из них 22,4% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровело 5428 человек.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 670
- Санкт-Петербург - 203
- Московская область - 170
- Ростовская область - 159
- Нижегородская область - 156
- Ставропольский край - 135
- Свердловская область - 128
- Воронежская область - 115
- Ульяновская область - 110
- Самарская область - 106
- Саратовская область - 101
- Красноярский край - 101
- Волгоградская область - 97
- Оренбургская область - 96
- Кемеровская область - 93
- Краснодарский край - 90
- Пензенская область - 90
- Республика Калмыкия - 88
- Архангельская область - 83
- Республика Дагестан - 83
- Иркутская область - 76
- Ханты-Мансийский АО - 75
- Хабаровский край - 72
- Приморский край - 71
- Республика Крым - 70
- Челябинская область - 69
- Республика Саха (Якутия) - 69
- Мурманская область - 68
- Кировская область - 66
- Карачаево-Черкесская Республика - 63
- Республика Коми - 61
- Удмуртская Республика - 61
- Алтайский край - 61
- Пермский край - 59
- Республика Алтай - 55
- Омская область - 55
- Томская область - 55
- Забайкальский край - 51
- Астраханская область - 50
- Тюменская область - 50
- Новосибирская область - 50
- Орловская область - 49
- Ямало-Ненецкий АО - 48
- Республика Бурятия - 48
- Костромская область - 47
- Ярославская область - 44
- Белгородская область - 42
- Ивановская область - 41
- Республика Ингушетия - 41
- Вологодская область - 39
- Псковская область - 38
- Кабардино-Балкарская Республика - 37
- Сахалинская область - 37
- Курская область - 36
- Ленинградская область - 36
- Брянская область - 35
- Калужская область - 35
- Магаданская область - 34
- Рязанская область - 33
- Республика Хакасия - 33
- Владимирская область - 32
- Липецкая область - 32
- Республика Башкортостан - 30
- Республика Мордовия - 30
- Амурская область - 30
- Республика Северная Осетия - 29
- Курганская область - 29
- Тамбовская область - 28
- Республика Карелия - 28
- Калининградская область - 27
- Камчатский край - 27
- Тульская область - 26
- Новгородская область - 26
- Республика Тыва - 26
- Республика Татарстан - 25
- Чувашская Республика - 25
- Тверская область - 24
- Республика Адыгея - 21
- Республика Марий Эл - 21
- Смоленская область - 13
- Севастополь - 12
- Еврейская АО - 7
- Чеченская Республика - 4
- Ненецкий АО - 1
- Чукотский АО - 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 057 362 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Москва, Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%.
2. Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика, Тульская область 0,3%.
3. Республика Тыва, Ханты-Мансийский АО, Калужская область, Иркутская область, Брянская область, Тамбовская область, Рязанская область, Тверская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан 0,4%.
За последние сутки подтверждено 119 летальных случаев:
- Ивановская область 2
- Костромская область 1
- Московская область 4
- Орловская область 1
- Смоленская область 1
- Тверская область 1
- Тульская область 2
- Москва 12
- Республика Коми 1
- Мурманская область 3
- Санкт-Петербург 23
- Республика Крым 2
- Краснодарский край 6
- Астраханская область 2
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 4
- Республика Дагестан 4
- Ставропольский край 2
- Республика Марий Эл 1
- Республика Татарстан 1
- Республика Чувашия 1
- Пермский край 2
- Кировская область 2
- Нижегородская область 6
- Пензенская область 1
- Ульяновская область 5
- Курганская область 1
- Свердловская область 10
- Республика Алтай 1
- Алтайский край 2
- Красноярский край 2
- Иркутская область 1
- Кемеровская область 1
- Новосибирская область 1
- Омская область 4
- Камчатский край 5
За весь период по России умерло 18 484 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5428 человек
- Белгородская область 69
- Брянская область 19
- Владимирская область 18
- Воронежская область 126
- Ивановская область 13
- Калужская область 38
- Костромская область 42
- Курская область 22
- Липецкая область 23
- Московская область 151
- Орловская область 59
- Рязанская область 21
- Смоленская область 19
- Тамбовская область 25
- Тверская область 16
- Тульская область 45
- Ярославская область 86
- Москва 1143
- Республика Карелия 45
- Республика Коми 32
- Архангельская область 47
- Вологодская область 32
- Калининградская область 4
- Ленинградская область 25
- Мурманская область 134
- Новгородская область 28
- Псковская область 41
- Санкт-Петербург 105
- Республика Адыгея 18
- Республика Калмыкия 90
- Республика Крым 64
- Краснодарский край 52
- Астраханская область 20
- Волгоградская область 169
- Ростовская область 101
- Севастополь 10
- Республика Дагестан 64
- Республика Ингушетия 19
- Кабардино-Балкарская Республика 12
- Карачаево-Черкесская Республика 28
- Республика Северная Осетия - Алания 8
- Чеченская Республика 14
- Ставропольский край 187
- Республика Башкортостан 99
- Республика Марий Эл 8
- Республика Мордовия 12
- Республика Татарстан 32
- Удмуртская Республика 47
- Республика Чувашия 37
- Пермский край 11
- Кировская область 14
- Нижегородская область 168
- Оренбургская область 101
- Пензенская область 45
- Самарская область 65
- Саратовская область 99
- Ульяновская область 100
- Курганская область 15
- Свердловская область 60
- Тюменская область 28
- Ханты-Мансийский автономный округ 92
- Ямало-Ненецкий автономный округ 16
- Челябинская область 145
- Республика Алтай 21
- Республика Тыва 33
- Республика Хакасия 14
- Алтайский край 86
- Красноярский край 79
- Иркутская область 72
- Кемеровская область 84
- Новосибирская область 58
- Омская область 82
- Томская область 23
- Республика Бурятия 45
- Республика Саха (Якутия) 43
- Забайкальский край 14
- Камчатский край 8
- Приморский край 101
- Амурская область 23
- Магаданская область 13
- Хабаровский край 87
- Сахалинская область 64
За весь период выписано из стационаров России - 873 535 выздоровевших.