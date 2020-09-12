За сутки в России подтверждено 5488 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 5 488 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, из них 22,4% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровело 5428 человек.

Распределение по субъектам такое: Москва - 670 Санкт-Петербург - 203 Московская область - 170 Ростовская область - 159 Нижегородская область - 156 Ставропольский край - 135 Свердловская область - 128 Воронежская область - 115 Ульяновская область - 110 Самарская область - 106 Саратовская область - 101 Красноярский край - 101 Волгоградская область - 97 Оренбургская область - 96 Кемеровская область - 93 Краснодарский край - 90 Пензенская область - 90 Республика Калмыкия - 88 Архангельская область - 83 Республика Дагестан - 83 Иркутская область - 76 Ханты-Мансийский АО - 75 Хабаровский край - 72 Приморский край - 71 Республика Крым - 70 Челябинская область - 69 Республика Саха (Якутия) - 69 Мурманская область - 68 Кировская область - 66 Карачаево-Черкесская Республика - 63 Республика Коми - 61 Удмуртская Республика - 61 Алтайский край - 61 Пермский край - 59 Республика Алтай - 55 Омская область - 55 Томская область - 55 Забайкальский край - 51 Астраханская область - 50 Тюменская область - 50 Новосибирская область - 50 Орловская область - 49 Ямало-Ненецкий АО - 48 Республика Бурятия - 48 Костромская область - 47 Ярославская область - 44 Белгородская область - 42 Ивановская область - 41 Республика Ингушетия - 41 Вологодская область - 39 Псковская область - 38 Кабардино-Балкарская Республика - 37 Сахалинская область - 37 Курская область - 36 Ленинградская область - 36 Брянская область - 35 Калужская область - 35 Магаданская область - 34 Рязанская область - 33 Республика Хакасия - 33 Владимирская область - 32 Липецкая область - 32 Республика Башкортостан - 30 Республика Мордовия - 30 Амурская область - 30 Республика Северная Осетия - 29 Курганская область - 29 Тамбовская область - 28 Республика Карелия - 28 Калининградская область - 27 Камчатский край - 27 Тульская область - 26 Новгородская область - 26 Республика Тыва - 26 Республика Татарстан - 25 Чувашская Республика - 25 Тверская область - 24 Республика Адыгея - 21 Республика Марий Эл - 21 Смоленская область - 13 Севастополь - 12 Еврейская АО - 7 Чеченская Республика - 4 Ненецкий АО - 1 Чукотский АО - 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 057 362 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва, Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%. 2. Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика, Тульская область 0,3%. 3. Республика Тыва, Ханты-Мансийский АО, Калужская область, Иркутская область, Брянская область, Тамбовская область, Рязанская область, Тверская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан 0,4%. За последние сутки подтверждено 119 летальных случаев: Ивановская область 2 Костромская область 1 Московская область 4 Орловская область 1 Смоленская область 1 Тверская область 1 Тульская область 2 Москва 12 Республика Коми 1 Мурманская область 3 Санкт-Петербург 23 Республика Крым 2 Краснодарский край 6 Астраханская область 2 Волгоградская область 1 Ростовская область 4 Республика Дагестан 4 Ставропольский край 2 Республика Марий Эл 1 Республика Татарстан 1 Республика Чувашия 1 Пермский край 2 Кировская область 2 Нижегородская область 6 Пензенская область 1 Ульяновская область 5 Курганская область 1 Свердловская область 10 Республика Алтай 1 Алтайский край 2 Красноярский край 2 Иркутская область 1 Кемеровская область 1 Новосибирская область 1 Омская область 4 Камчатский край 5 За весь период по России умерло 18 484 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5428 человек Белгородская область 69 Брянская область 19 Владимирская область 18 Воронежская область 126 Ивановская область 13 Калужская область 38 Костромская область 42 Курская область 22 Липецкая область 23 Московская область 151 Орловская область 59 Рязанская область 21 Смоленская область 19 Тамбовская область 25 Тверская область 16 Тульская область 45 Ярославская область 86 Москва 1143 Республика Карелия 45 Республика Коми 32 Архангельская область 47 Вологодская область 32 Калининградская область 4 Ленинградская область 25 Мурманская область 134 Новгородская область 28 Псковская область 41 Санкт-Петербург 105 Республика Адыгея 18 Республика Калмыкия 90 Республика Крым 64 Краснодарский край 52 Астраханская область 20 Волгоградская область 169 Ростовская область 101 Севастополь 10 Республика Дагестан 64 Республика Ингушетия 19 Кабардино-Балкарская Республика 12 Карачаево-Черкесская Республика 28 Республика Северная Осетия - Алания 8 Чеченская Республика 14 Ставропольский край 187 Республика Башкортостан 99 Республика Марий Эл 8 Республика Мордовия 12 Республика Татарстан 32 Удмуртская Республика 47 Республика Чувашия 37 Пермский край 11 Кировская область 14 Нижегородская область 168 Оренбургская область 101 Пензенская область 45 Самарская область 65 Саратовская область 99 Ульяновская область 100 Курганская область 15 Свердловская область 60 Тюменская область 28 Ханты-Мансийский автономный округ 92 Ямало-Ненецкий автономный округ 16 Челябинская область 145 Республика Алтай 21 Республика Тыва 33 Республика Хакасия 14 Алтайский край 86 Красноярский край 79 Иркутская область 72 Кемеровская область 84 Новосибирская область 58 Омская область 82 Томская область 23 Республика Бурятия 45 Республика Саха (Якутия) 43 Забайкальский край 14 Камчатский край 8 Приморский край 101 Амурская область 23 Магаданская область 13 Хабаровский край 87 Сахалинская область 64 За весь период выписано из стационаров России - 873 535 выздоровевших.