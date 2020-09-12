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12.09.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5488 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 5 488 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, из них 22,4% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровело 5428 человек.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва - 670
  2. Санкт-Петербург - 203
  3. Московская область - 170
  4. Ростовская область - 159
  5. Нижегородская область - 156
  6. Ставропольский край - 135
  7. Свердловская область - 128
  8. Воронежская область - 115
  9. Ульяновская область - 110
  10. Самарская область - 106
  11. Саратовская область - 101
  12. Красноярский край - 101
  13. Волгоградская область - 97
  14. Оренбургская область - 96
  15. Кемеровская область - 93
  16. Краснодарский край - 90
  17. Пензенская область - 90
  18. Республика Калмыкия - 88
  19. Архангельская область - 83
  20. Республика Дагестан - 83
  21. Иркутская область - 76
  22. Ханты-Мансийский АО - 75
  23. Хабаровский край - 72
  24. Приморский край - 71
  25. Республика Крым - 70
  26. Челябинская область - 69
  27. Республика Саха (Якутия) - 69
  28. Мурманская область - 68
  29. Кировская область - 66
  30. Карачаево-Черкесская Республика - 63
  31. Республика Коми - 61
  32. Удмуртская Республика - 61
  33. Алтайский край - 61
  34. Пермский край - 59
  35. Республика Алтай - 55
  36. Омская область - 55
  37. Томская область - 55
  38. Забайкальский край - 51
  39. Астраханская область - 50
  40. Тюменская область - 50
  41. Новосибирская область - 50
  42. Орловская область - 49
  43. Ямало-Ненецкий АО - 48
  44. Республика Бурятия - 48
  45. Костромская область - 47
  46. Ярославская область - 44
  47. Белгородская область - 42
  48. Ивановская область - 41
  49. Республика Ингушетия - 41
  50. Вологодская область - 39
  51. Псковская область - 38
  52. Кабардино-Балкарская Республика - 37
  53. Сахалинская область - 37
  54. Курская область - 36
  55. Ленинградская область - 36
  56. Брянская область - 35
  57. Калужская область - 35
  58. Магаданская область - 34
  59. Рязанская область - 33
  60. Республика Хакасия - 33
  61. Владимирская область - 32
  62. Липецкая область - 32
  63. Республика Башкортостан - 30
  64. Республика Мордовия - 30
  65. Амурская область - 30
  66. Республика Северная Осетия - 29
  67. Курганская область - 29
  68. Тамбовская область - 28
  69. Республика Карелия - 28
  70. Калининградская область - 27
  71. Камчатский край - 27
  72. Тульская область - 26
  73. Новгородская область - 26
  74. Республика Тыва - 26
  75. Республика Татарстан - 25
  76. Чувашская Республика - 25
  77. Тверская область - 24
  78. Республика Адыгея - 21
  79. Республика Марий Эл - 21
  80. Смоленская область - 13
  81. Севастополь - 12
  82. Еврейская АО - 7
  83. Чеченская Республика - 4
  84. Ненецкий АО - 1
  85. Чукотский АО - 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 057 362 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Москва, Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%.

2. Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика, Тульская область 0,3%.

3. Республика Тыва, Ханты-Мансийский АО, Калужская область, Иркутская область, Брянская область, Тамбовская область, Рязанская область, Тверская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан 0,4%.

За последние сутки подтверждено 119 летальных случаев:
  1. Ивановская область 2
  2. Костромская область 1
  3. Московская область 4
  4. Орловская область 1
  5. Смоленская область 1
  6. Тверская область 1
  7. Тульская область 2
  8. Москва 12
  9. Республика Коми 1
  10. Мурманская область 3
  11. Санкт-Петербург 23
  12. Республика Крым 2
  13. Краснодарский край 6
  14. Астраханская область 2
  15. Волгоградская область 1
  16. Ростовская область 4
  17. Республика Дагестан 4
  18. Ставропольский край 2
  19. Республика Марий Эл 1
  20. Республика Татарстан 1
  21. Республика Чувашия 1
  22. Пермский край 2
  23. Кировская область 2
  24. Нижегородская область 6
  25. Пензенская область 1
  26. Ульяновская область 5
  27. Курганская область 1
  28. Свердловская область 10
  29. Республика Алтай 1
  30. Алтайский край 2
  31. Красноярский край 2
  32. Иркутская область 1
  33. Кемеровская область 1
  34. Новосибирская область 1
  35. Омская область 4
  36. Камчатский край 5

За весь период по России умерло 18 484 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5428 человек
  1. Белгородская область 69
  2. Брянская область 19
  3. Владимирская область 18
  4. Воронежская область 126
  5. Ивановская область 13
  6. Калужская область 38
  7. Костромская область 42
  8. Курская область 22
  9. Липецкая область 23
  10. Московская область 151
  11. Орловская область 59
  12. Рязанская область 21
  13. Смоленская область 19
  14. Тамбовская область 25
  15. Тверская область 16
  16. Тульская область 45
  17. Ярославская область 86
  18. Москва 1143
  19. Республика Карелия 45
  20. Республика Коми 32
  21. Архангельская область 47
  22. Вологодская область 32
  23. Калининградская область 4
  24. Ленинградская область 25
  25. Мурманская область 134
  26. Новгородская область 28
  27. Псковская область 41
  28. Санкт-Петербург 105
  29. Республика Адыгея 18
  30. Республика Калмыкия 90
  31. Республика Крым 64
  32. Краснодарский край 52
  33. Астраханская область 20
  34. Волгоградская область 169
  35. Ростовская область 101
  36. Севастополь 10
  37. Республика Дагестан 64
  38. Республика Ингушетия 19
  39. Кабардино-Балкарская Республика 12
  40. Карачаево-Черкесская Республика 28
  41. Республика Северная Осетия - Алания 8
  42. Чеченская Республика 14
  43. Ставропольский край 187
  44. Республика Башкортостан 99
  45. Республика Марий Эл 8
  46. Республика Мордовия 12
  47. Республика Татарстан 32
  48. Удмуртская Республика 47
  49. Республика Чувашия 37
  50. Пермский край 11
  51. Кировская область 14
  52. Нижегородская область 168
  53. Оренбургская область 101
  54. Пензенская область 45
  55. Самарская область 65
  56. Саратовская область 99
  57. Ульяновская область 100
  58. Курганская область 15
  59. Свердловская область 60
  60. Тюменская область 28
  61. Ханты-Мансийский автономный округ 92
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 16
  63. Челябинская область 145
  64. Республика Алтай 21
  65. Республика Тыва 33
  66. Республика Хакасия 14
  67. Алтайский край 86
  68. Красноярский край 79
  69. Иркутская область 72
  70. Кемеровская область 84
  71. Новосибирская область 58
  72. Омская область 82
  73. Томская область 23
  74. Республика Бурятия 45
  75. Республика Саха (Якутия) 43
  76. Забайкальский край 14
  77. Камчатский край 8
  78. Приморский край 101
  79. Амурская область 23
  80. Магаданская область 13
  81. Хабаровский край 87
  82. Сахалинская область 64

За весь период выписано из стационаров России - 873 535 выздоровевших.

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