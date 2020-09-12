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12.09.2020 18:17
Рубрика: Власть

Захарова назвала репрессивной политику Украины в отношении СМИ

Текст: Александр Саможнев
В МИД РФ расценили требование СБУ к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА "Россия сегодня" и НТВ из украинского сегмента онлайн-магазина Appstore, как проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ.
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, этим актом политической цензуры Киев расписался в циничном попрании ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, полностью игнорируя свои международные обязательства.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Дипломат полагает, что своими антидемократическими действиями киевские власти не только ограничивают право собственных граждан на свободный поиск и доступ к информации, но и в условиях тотальной украинизации лишают многочисленную русскоязычную часть населения страны возможности получать достоверную информацию на родном языке.

"Призываем администрацию Apple не идти на поводу у украинских властей и не предпринимать действий, которые фактически могут превратить американскую IT-корпорацию в пособника преступлений Киева против свободы слова," - говорится в заявлении Захаровой.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что ситуация со свободой слова на Украине остается одной из самых сложных в мире. Журналистам приходится работать при постоянной угрозе жизни и здоровью, диктате органов безопасности в сфере информации.

Российская сторона ожидает, что профильные международные структуры и правозащитные организации дадут беспристрастную оценку нарушению Киевом демократических принципов свободного распространения информации и доступа к ней.

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