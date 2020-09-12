Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами и медалями группу украинских спортсменов и функционеров с формулировкой за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта страны по случаю празднования Дня физкультурника. В частности, известный советский и украинский игрок, обладатель "Золотого мяча" 1986, как лучший футболист Европы, Игорь Беланов был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

30-летний Роман Зозуля, еще один украинский футболист, входивший в состав национальной сборной страны и сейчас выступающий за испанский футбольный клуб "Альбасете", был награжден орденом "За заслуги" III степени. Зозуля неоднократно попадал в скандальные ситуации как на поле, так и за пределами футбольного газона, вызванные его неадекватным поведением и националистическими взглядами. Так, в 2016 году, еще выступая на Украине за "Днепр", по окончании полуфинала с луганской "Зарей", который его команда проиграла со счетом 0-2, Зозуля, не принимавший участие в матче из-за дисквалификации, ударил арбитра, чем спровоцировал потасовку команд на поле. С началом компании украинского геноцида на Донбассе он регулярно появлялся в соцсетях с участниками силовой операции в Донбассе, позировал на фоне портретов Бандеры, оказывал финансовую помощь ВСУ. 11 декабря 2015 года он даже выставил на аукцион свою медаль как финалиста Лиги Европы в составе "Днепра", чтобы направить вырученные средства на нужды АТО на Донбассе

Уехав в испанский "Бетис", Зозуля плотно сел на скамейку запасных, сыграв только шесть матчей. Его попытки перейти в "Реал Сосьедад", встретили ожесточенное сопротивление болельщиков этого клуба страны Басков, известных своими левыми взглядами и недовольных возможным появлением в составе команды футболиста с правыми радикальными воззрениями. Уже перейдя в "Альбасете", в прошлом году футболист снова вляпался в скандал, когда местные журналисты обнаружили снимки Зозули, который в Днепропетровске сфотографировался на фоне нацистских фетишей - определенных цифр, чье сочетание являлось одним из символов Третьего Рейха. Тогда Зеленский выступил в поддержку скандального игрока, чья карьера в последние годы пошла на убыль. С 2016 года Зозуля перестал вызываться в состав национальной команды по футболу.