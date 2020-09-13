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Авторы Max Payne и Control сделали свою первую игру бесплатной в Steam

Текст:   Богдан Бобров
13.09.2020,  
14:40
Фото: Remedy/Twitter Фото: Remedy/Twitter
Фото: Remedy/Twitter

Финская студия Remedy, известная широкой аудитории по таким франшизам, как Max Payne, Alan Wake, Quantum Break и Control, в этом году отмечает свое 25-летие.

В связи с этим в компании решили сделать небольшой подарок для поклонников. Первая разработанная финнами игра - Death Rally - стала навсегда бесплатной в онлайн-магазине Steam.

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Акция не является временной - добавить классику в жанре гонок на выживание себе в библиотеку можно в любой момент.

Death Rally была выпущена в 1996 году и получила тогда очень теплый прием у игроков и критиков. В 2011 году на мобильных платформах вышел ремейк проекта, позже портированный ПК.

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