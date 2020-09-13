Авторы Max Payne и Control сделали свою первую игру бесплатной в Steam

Финская студия Remedy, известная широкой аудитории по таким франшизам, как Max Payne, Alan Wake, Quantum Break и Control, в этом году отмечает свое 25-летие.

To celebrate our studio's 25th anniversary, we are giving away our first game for free. #RMD25



Death Rally Classic is free on Steam. Forever.



💥️ https://t.co/QG1ATg1zmC pic.twitter.com/cM8sJswUIc — Remedy Entertainment (@remedygames) September 11, 2020

В связи с этим в компании решили сделать небольшой подарок для поклонников. Первая разработанная финнами игра - Death Rally - стала навсегда бесплатной в онлайн-магазине Steam.

Акция не является временной - добавить классику в жанре гонок на выживание себе в библиотеку можно в любой момент.

Death Rally была выпущена в 1996 году и получила тогда очень теплый прием у игроков и критиков. В 2011 году на мобильных платформах вышел ремейк проекта, позже портированный ПК.