В музее-усадьбе "Ясная Поляна" с 9 по 13 сентября проходили XXV юбилейные писательские встречи.

Четверть века тому назад директор яснополянского музея-усадьбы, а ныне советник президента по культуре Владимир Толстой вместе с писателем Анатолием Кимом, автором знаменитой повести "Белка", задумали объединить враждовавшие тогда писательские "лагеря". Сейчас даже странно вспоминать, что в девяностые годы писатели, ранее общавшиеся и даже дружившие, перестали подавать друг другу руки при встрече. Политическое безумие 90-х раскололо писательский цех, как и все российское общество.

Идея Владимира Толстого и Анатолия Кима была проста и гениальна. На "территории" Льва Толстого политические претензии писателей просто нелепы и смешны. Рядом с домом, где родился и прожил главную часть своей жизни великий писатель и философ, показывать свои политические амбиции невозможно. И эта миротворческая идея сработала.

Я прекрасно помню, как на первые яснополянские встречи приезжали вместе Валентин Распутин и Владимир Маканин, Андрей Битов и Владимир Личутин, Валентин Курбатов и Лев Аннинский, Игорь Золотусский и Борис Екимов и многие другие. Все они 9 сентября, в день рождения Льва Толстого, вместе открывали писательские встречи. Под сосной, посаженной Львом Николаевичем возле его и Софьи Андреевны дома, звучали "слова о Толстом". И пусть в этом было что-то ритуальное, но дальше писатели общались друг с другом в свободном режиме, гуляя по яснополянскому парку, проходя к могиле Толстого. В Доме Волконского звучали более серьезные выступления писателей, критиков, филологов, даже священников. Год за годом яснополянские встречи превращались в серьезный литературный форум..

Так простая вроде бы идея вдруг реализовалась в очень внушительное ежегодное мероприятие. Ясная Поляна превратилась в живой культурный центр.

На сегодняшний день "Ясная Поляна" - одна из самых крупных литературных премий России

Со временем сюда подтянулись театральные деятели и кинорежиссеры. Ставить свои спектакли на открытом воздухе, устраивать кинопремьеры стало модным и престижным делом. В Ясной Поляне, например, показывал свой спектакль оскароносный режиссер Фолькер Шлёндорф. Здесь проходила премьера фильма Сергея Соловьева "Анна Каренина". Здесь демонстрировал свой еще не смонтированный фильм о Толстом и Чехове "Невечерняя" Марлен Хуциев.

Всего не перечислишь. Например, проект "Сады гениев", который был посвящен главным литературным классикам мира. Или летний театральный фестиваль на открытом воздухе, который только в этом году, увы, не состоялся по известным причинам.

Одновременно возникла идея учредить литературную премию "Ясная Поляна", которая очень скоро стала одной из самых крупных и важных литературных премий России. Затем она обрела международный статус. Ее получали крупнейшие писатели современного мира - Орхан Памук, Марио Варгас Льоса и другие.

В этом году 11 сентября соучредители литературной премии "Ясная Поляна", музей-усадьба Л.Н. Толстого и компания Samsung Electronics объявили шорт-лист в номинации "Современная русская проза" 2020 года. В него вошли произведения Андрея Аствацатурова, Сергея Белякова, Ксении Букши, Софии Синицкой, Саши Филипенко и Евгения Чижова. Оглашение финалистов главной номинации премии состоялось на фестивале "ЛитераТула 2020" в Туле.Это был, если не ошибаюсь, третий после карантина открытый книжный фестиваль после "Красной площади" и ММКЯ.

Литературная премия "Ясная Поляна" присуждается ежегодно с 2003 года. "Современная русская проза" - главная номинация премии, определяющая круг литературных тенденций настоящего времени. Данная номинация отмечает выдающееся произведение современного автора, которое несет в себе идеалы человеколюбия и которое важно прочитать именно сейчас. На премию номинируются книги, изданные после 2015-го.

На сегодняшний день "Ясная Поляна", наряду с премией "Большая книга", одна из крупных ежегодных литературных премий России. Общий размер премиального фонда составляет 6,7 млн. рублей. Призовой фонд в номинации "Современная русская проза" в 2020 году - 3 млн рублей. Авторы, вошедшие в ее шорт-лист, разделят между собой 1 миллион рублей. В числе лауреатов премии были Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Андрей Рубанов, Ольга Славникова, Евгений Водолазкин, Сергей Самсонов.

В шорт-лист премии вошли произведения Андрея Аствацатурова, Сергея Белякова, Ксении Букши, Софии Синицкой, Саши Филипенко и Евгения Чижова

"Премия "Ясная Поляна" учитывает некоторую экспансию литературы в те области, которые вчера еще литературой в полном смысле не были. Я имею в виду, что литература все больше заходит в нон-фикшн, продолжает эксперименты, которые в свое время демонстрировали Платонов, Лесков, обэриуты и так далее", - отметил на пресс-конференции Евгений Водолазкин.

"Список отражает картину века сегодняшнего. И видно, как он смятенно мечется, все время ссылается на время - мы бы писали лучше, мы были бы честнее, порядочнее, мы бы писали без иронии, без сарказма, писали бы с нежностью об этом мире - но такое время. Сегодня большинство из книг в длинном списке ироничны, временами чуть брезгливы к читателю, человечеству - мир не дает им повода глядеть на него серьезно", - прокомментировал Валентин Курбатов, писатель, литературный критик.

А завершились юбилейные писательские встречи спектаклем "Пятница. Досужие разговоры в ожидании гостя" в... теплице яснополянской усадьбы.

Кстати, Ясная Поляна открыта для посетителей и ждет гостей...