Бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдет без зрителей

Поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи состоится без зрителей. Об этом российский спортсмен заявил во время онлайн-конференции на форуме Боевых искусств в Москве.

"Турнир будет закрытый, без болельщиков. Так что родные подождут меня за ареной, в гостинице", - отметил Нурмагомедов.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдет 24 октября в рамках турнира UFC 254 на так называемом "Бойцовском острове" в Абу-Даби. К этому поединку россиянин готовится в ОАЭ.

Последний на данный момент бой Нурмагомедов провел 7 сентября прошлого года. В поединке с представителем США Дастином Порье он защитил титул. Всего в активе Хабиба 28 побед в 28 боях. Что касается Гэтжи, то в 24 поединках он выиграл 22 раза и дважды уступил.