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13.09.2020 15:35
Рубрика: Спорт

Бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдет без зрителей

Текст: Артур Нанян
Поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи состоится без зрителей. Об этом российский спортсмен заявил во время онлайн-конференции на форуме Боевых искусств в Москве.

"Турнир будет закрытый, без болельщиков. Так что родные подождут меня за ареной, в гостинице", - отметил Нурмагомедов.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
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Бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдет 24 октября в рамках турнира UFC 254 на так называемом "Бойцовском острове" в Абу-Даби. К этому поединку россиянин готовится в ОАЭ.

Последний на данный момент бой Нурмагомедов провел 7 сентября прошлого года. В поединке с представителем США Дастином Порье он защитил титул. Всего в активе Хабиба 28 побед в 28 боях. Что касается Гэтжи, то в 24 поединках он выиграл 22 раза и дважды уступил.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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