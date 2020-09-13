Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию

Россия и Великобритания решили вопрос поставок попавшей под санкции электроники для космического телескопа "Спектр-УФ".

"Из Великобритании получены образцы летных изделий - блоки электроники для приемника излучения. Напомню, что ранее с их поставкой были проблемы санкционного характера, из-за чего пришлось менять дизайн инструментов, чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты", - рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.

Трудности появились в 2014 году. Британская компания E2V не смогла поставлять в Россию оборудование из-за того, что в нем использовались американские детали, подпадавшие под требования ITAR (International Traffic in Arms Regulations) - правил экспорта товаров и услуг оборонного значения.

Запуск астрофизической обсерватории "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") намечен на 2025 год. Сказать, что ученые, причем не только российские, ждут этого события с нетерпением, не сказать ничего. "Спектр-УФ" предназначен для наблюдений в недоступном наземным телескопам участке УФ-спектра. И по своим возможностям близок к знаменитому американскому космическому телескопу "Хаббл", благодаря которому, как говорят, ученые получили объем информации, эквивалентный четверти той, что хранится в библиотеке конгресса США.

По словам экспертов, новые крупные космические телескопы, которые будут действовать в УФ-диапазоне, в ближайшие десять лет в мире запускать больше никто, кроме России, пока не планирует. Так что, не исключено, "Спектр-УФ" будет единственным крупным прибором для спектроскопии высокого разрешения в ультрафиолетовой области спектра примерно до 2035 года.

Главный инструмент "Спектр-УФ" - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - оснастят спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет, а также кометы.