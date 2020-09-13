Новости

Губернатор Луизианы ввел режим ЧП из-за шторма "Салли" 03:02
В США два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета 02:32
Бушующие на западе США природные пожары унесли жизни 28 человек 01:48
Помпео осудил казнь иранского спортсмена Навида Афкари 01:35
SpaseX представит очередной прототип корабля Starship для полетов на Марс 01:25
Хет-трик Салаха принес "Ливерпулю" первую победу в чемпионате Англии 01:02
Китайский врач раскрыл секрет правильного употребления яблок 00:50
Трамп обвинил Байдена в употреблении запрещенных веществ 12.09.2020
Полиция применила слезоточивый газ против мигрантов на Лесбосе 12.09.2020
Александр Вучич призвал офицеров отстаивать военный нейтралитет Сербии 12.09.2020
Во Франции зафиксировали рекордное число инфицированных COVID-19 12.09.2020
Умер вокалист культовой регги-группы Toots and the Maytals Тутс Хибберт 12.09.2020
Минобороны РБ: Американцы перебрасывают танки к белорусской границе 12.09.2020
Медведева призвала зрителей соревнований не забывать о масках и перчатках 12.09.2020
Лукашенко назвал условие для отвода военных от западной границы 12.09.2020
Разбившийся в Подмосковье самолет EuroStar летел без разрешения 12.09.2020
Дубль Бикфалви помог "Уралу" обыграть "Химки" 12.09.2020
За прокатом Медведевой ее тренер наблюдал по видео-связи 12.09.2020
Семь футболистов "Ротора" заболели коронавирусом 12.09.2020
В Подмосковье упал самолет SportStar 12.09.2020
Косторная и Туктамышева не сделали тройной аксель на контрольных прокатах 12.09.2020
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы 12.09.2020
В Британии возобновили испытания вакцины от коронавируса 12.09.2020
"Динамо" одержало первую в сезоне победу в КХЛ 12.09.2020
"Арсенал" разгромил "Фулхэм" в первом туре чемпионата Англии 12.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
13.09.2020 01:48
Рубрика: В мире

Бушующие на западе США природные пожары унесли жизни 28 человек

Фото: AFP/JOSH EDELSON Фото: AFP/JOSH EDELSON
Фото: AFP/JOSH EDELSON

Не менее 28 человек погибли в западных штатах США из-за природных пожаров, бушующих там на протяжении последних недель. Наибольшее число жертв в штате Калифорния, где, по подсчетам CNN, стихия унесла жизни 19 человек.

Фото: Photo by Brittany Hosea-Small / AFP
Фото: Дым от лесных пожаров в Калифорнии окрасил небо в оранжевый цвет

Сейчас в штатах на западе страны зафиксировано свыше 100 пожаров, некоторые из них достигли рекордных показателей по своей площади, пишет ТАСС. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Калифорнии, а также Орегоне и Вашингтоне. По данным Национального межведомственного пожарного центра, общая площадь территорий, охваченных огнем, составляет около двух миллионов гектаров. Эвакуированы сотни тысяч местных жителей.

В субботу стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен 14 сентября посетить Калифорнию, где заслушает доклад местных властей о ситуации с лесными пожарами.

В мире США Лесные пожары в США

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Лавров раскрыл реакцию России на санкции Запада
Кабмин одобрил внесение изменений в ежемесячные выплаты многодетным семьям
Захарова назвала репрессивной политику Украины в отношении СМИ
Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса
Кто на самом деле является догоняющим в гонке за пост президента США
В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом