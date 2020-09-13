Бушующие на западе США природные пожары унесли жизни 28 человек

Не менее 28 человек погибли в западных штатах США из-за природных пожаров, бушующих там на протяжении последних недель. Наибольшее число жертв в штате Калифорния, где, по подсчетам CNN, стихия унесла жизни 19 человек.

Сейчас в штатах на западе страны зафиксировано свыше 100 пожаров, некоторые из них достигли рекордных показателей по своей площади, пишет ТАСС. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Калифорнии, а также Орегоне и Вашингтоне. По данным Национального межведомственного пожарного центра, общая площадь территорий, охваченных огнем, составляет около двух миллионов гектаров. Эвакуированы сотни тысяч местных жителей.

В субботу стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен 14 сентября посетить Калифорнию, где заслушает доклад местных властей о ситуации с лесными пожарами.