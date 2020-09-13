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13.09.2020 10:56
Рубрика: Власть

ЦИК: На каждый участок пришли 3-4 наблюдателя

Текст: Галина Мисливская
Более 150 тысяч наблюдателей и 55 тысяч членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса пришли на участки в регионах, сообщила журналистам в воскресенье глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Фото: Александр Музыка/ТАСС Фото: Александр Музыка/ТАСС
Фото: Александр Музыка/ТАСС

"На данный момент реально присутствовали более 150 660 наблюдателей, плюс к ним 55 тысяч членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, они обладают всеми правами наблюдателей", - сказала она. "В среднем по 3-4 человека на каждый участок", - добавила глава комиссии.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Памфилова не исключила изменений в системе голосования по итогам выборов

Всего же на выборах всех уровней зарегистрировано 237 тысяч наблюдателей от общественных палат, партий и кандидатов.

Напомним, всего в России 13 сентября открылись около 56 тысяч избирательных участков на выборах всех уровней. В воскресенье граждане могут отдать голоса на участках и на дому, так называемое голосование "на пеньке", т.е. на придомовых территориях, сегодня не проводится.

Единый день голосования проходит в России 11-13 сентября в 83 субъектах Федерации. В 18 регионах голосуют за кандидатов в губернаторы, еще в двух субъектах высших должностных лиц выберут депутаты законодательных собраний. В 11 регионах назначены выборы новых составов парламентов. В 22 административных центрах субъектов РФ выбирают городские думы. Выборы проходят в 83 регионах, всего - более 9 тысяч кампаний.

По итогам выборов планируется заместить более 78 тысяч депутатских мандатов и должностей. За них борются почти 156 тысяч кандидатов.

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