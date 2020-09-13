В ЦСКА опровергли, что на дерби будет сектор для болельщиков "Спартака"

В пресс-службе ЦСКА опровергли информацию, согласно которой клуб выделит гостевой сектор для болельщиков "Спартака" для просмотра матча двух московских команд в седьмом туре чемпионата России по футболу. Игра пройдет сегодня, в воскресенье, на арене армейцев и начнется в 19.00.

"ЦСКА заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Как и сообщалось ранее, гостевого сектора не будет в соответствии с санитарным регламентом РПЛ", - говорится в сообщении на официальном сайте "красно-синих".

О возможности предоставления болельщикам "Спартака" сектора на дерби ранее заявил глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов.

Перед встречей "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. ЦСКА с 10 баллами располагается на пятой строчке.