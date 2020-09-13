В центральном матче седьмого тура чемпионата России ЦСКА принимал "Спартак". Уступая по ходу встречи, армейцы добились победы - 3:1.

К принципиальному дерби "Спартак" подошел в ранге одного из лидеров чемпионата. "Красно-белые" здорово стартовали в Премьер-лиге, не потерпев в шести турах ни одного поражения. Конечно, в каких-то матчах, как, к примеру, с "Ротором", команде Доменико Тедеско откровенно везло, но тем не менее.

ЦСКА же в том отрезке не хватало стабильности. Начав с двух побед, армейцы затем дважды проиграли и один матч завершили вничью. Правда, перед паузой футболисты Виктора Гончаренко успешно слетали в Грозный, разгромив там "Ахмат" (3:0) и не отпустив далеко от себя лидеров.

Стартовые составы "Спартака" и ЦСКА не таили в себе каких-то больших сюрпризов. Впервые в заявку "красно-белых" попал Александр Кокорин, отправившийся от травмы. На скамейке вместе с ним остался и другой форвард москвичей Александр Соболев. У "красно-синих" можно было отметить разве что решение Гончаренко доверить место в стартовой расстановке Вадиму Карпову, а не Виктору Васину.

Полностью стартовый состав "красно-синих" выглядел следующим образом: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Вадим Карпов, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников, Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Никола Влашич, Иван Обляков, Константин Кучаев, Федор Чалов. У "Спартака" же с первых минут вышли: Александр Максименко, Георгий Джикия, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Айртон, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Алекс Крал, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон.

ЦСКА нанес "Спартаку" первое поражение в новом сезоне. Кроме того, армейцы во второй раз подряд выиграли в этом дерби

Первый тайм получился насыщенным на события. Уже на 11-й минуте гости вышли вперед благодаря эффектному голу Эсекьеля Понсе: аргентинец принял мяч после передачи Зелимхана Бакаева и нанес точный удар в девятку. Вообще стартовый отрезок встречи остался за "Спартаком": команда Тедеско лучше держала мяч и опасно выбегала в контратаки.

ЦСКА до какого-то момента не хватало остроты впереди. Но даже не при самой лучшей игре "красно-синие" ушли на перерыв победителями: счет сравнял Хердур Магнуссон, а вывел хозяев вперед один из лидеров армейцев Никола Влашич.

Во второй половине ЦСКА сосредоточился больше на обороне, а "Спартак" пытался чаще атаковать. На замену вышли Соболев с Кокориным, но помочь своей команде набрать хотя бы одно очко они так и не смогли. Самый опасный момент у гостей возник, пожалуй, после дальнего удара Георгия Джикия. С ударом капитана "красно-белых" отлично справился Акинфеев. А последнее слово в дерби осталось за хозяевами: уже в компенсированное время отличился новичок "красно-синих" Чидера Эджуке.

Тем временем первое домашнее поражение в сезоне потерпело московское "Динамо", уступив дома "Рубину" (0:1).

Одним из главных действующих лиц встречи стал главный арбитр Сергей Лапочкин: он назначил пенальти, с которого Джордже Деспотович забил единственный мяч, в достаточно спорном эпизоде в начале второй половины удалил форварда москвичей Николая Комличенко, а уже в компенсированное время показал красные карточки динамовцу Сергею Паршивлюку и казанцу Хван Ин Бему.

- Получился очень хороший матч, зрителям он наверняка понравился. К сожалению, проиграли, но поражения бывают разные. Сегодня не могу предъявить никаких претензий ребятам ни по самоотдаче, ни по показанному футболу. До удаления мы были лучше. Одна атака в первом тайме привела к позиционной ошибке, однако у меня возникает вопрос по пенальти. На мой взгляд, игрок "Рубина" сначала нырял, и уже потом произошло касание. Ребята молодцы - пытались изменить ситуацию. Могли забить, но результат на табло, - отметил главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков.

В свою очередь рулевой "Рубина" Леонид Слуцкий уверен: пенальти был назначен верно. Также специалист заявил, что хотел бы, чтобы его команда спокойнее довела дело до победы.

- Очень быстрая была игра с обоюдными моментами. В первом тайме "Динамо" пыталось использовать диагональные передачи. Мы пытались больше комбинировать через центральную зону. Нам удалось реализовать одну из таких атак. Конечно, удаление сильно повлияло на ход матча. Однако, к сожалению, у нас еще нет такого опыта, чтобы мы могли сорвать большие дивиденды с такого численного преимущества. Несмотря на неравные составы, вторая половина была нервной. Мне бы хотелось, чтобы игра была спокойнее доведена до победы, - отметил Слуцкий.

Накануне в Премьер-лиге должен был состояться еще один матч - между "Ротором" и "Краснодаром". Но он был отменен из-за вспышки коронавируса в стане волгоградского клуба.

Как сообщалось на сайте Премьер-лиги, в "Роторе" было выявлено семь положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды. В день поединка с краснодарцами представители клуба из Волгограда прошли повторное тестирование. По его итогам были выявлены новые случаи заболевания.

Завершится программа седьмого тура чемпионата страны двумя встречами: "Зенита" с тульским "Арсеналом" и "Ростова" с "Локомотивом".

Статистика

"Ахмат" - "Сочи" - 0:1

Гол: Нобоа, 24.

"Тамбов" - "Уфа" - 2:0

Голы: Грицаенко, 42, Костюков, 79.

"Урал" - "Химки" - 3:1

Голы: Бикфалви, 15 - пен., 67, Страндберг, 22 - Корян, 52.

"Динамо" - "Рубин" - 0:1

Гол: Деспотович, 32.

ЦСКА - "Спартак" - 3:1

Голы: Магнуссон, 30, Влашич, 45+1, Эджуке, 90+2 - Понсе, 11.