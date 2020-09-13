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13.09.2020 21:00
Рубрика: Спорт

ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в седьмом туре РПЛ

Текст: Артур Нанян
Фото: Михаил Синицын
ЦСКА добился волевой победы над "Спартаком" в центральном матче седьмого тура чемпионата России. Уступая по ходу встречи, армейцы выиграли встречу - 3:1.

К принципиальному дерби "Спартак" подошел в ранге одного из лидеров чемпионата. "Красно-белые" здорово стартовали в премьер-лиге, не потерпев в шести турах ни одного поражения. Конечно, в каких-то матчах, как, к примеру, с волгоградским "Ротором", команде Доменико Тедеско откровенно везло, но тем не менее.

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ЦСКА же в том отрезке не хватало стабильности. Начав с двух побед, армейцы затем дважды проиграли и один матч завершили вничью. Правда, перед паузой футболисты Виктора Ганчаренко успешно слетали в Грозный, разгромив там местный "Ахмат" (3:0) и не отпустив далеко от себя лидеров.-

Стартовые составы "Спартака" и ЦСКА не таили в себе каких-то больших сюрпризов. Впервые в заявку "красно-белых" попал Александр Кокорин, оправившийся от травмы. На скамейке вместе с ним остался и другой форвард москвичей Александр Соболев. У "красно-синих" можно было отметить разве что решение Ганчаренко доверить место в стартовой расстановке Вадиму Карпову, а не Виктору Васину.

Первый тайм получился насыщенным на события. Уже на 11-й минуте гости вышли вперед благодаря эффектному голу Эсекьеля Понсе: аргентинец принял мяч после передачи Зелимхана Бакаева и нанес точный удар в девятку. Вообще стартовый отрезок встречи остался за "Спартаком": команда Тедеско лучше держала мяч и опасно выбегала в контратаки.

ЦСКА до какого-то момента не хватало остроты впереди. Но даже не при самой лучшей игре "красно-синие" ушли на перерыв победителями: счет сравнял Хердур Магнуссон, а вывел хозяев вперед один из лидеров армейцев Никола Влашич.

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Во второй половине ЦСКА сосредоточился больше на обороне, а "Спартак" пытался чаще атаковать. На замену вышли Соболев с Кокориным, но помочь своей команде набрать хотя бы одно очко они так и не смогли. Самый опасный момент у гостей возник, пожалуй, после дальнего удара Георгия Джикия. С ударом капитана "красно-белых" отлично справился Акинфеев. А последнее слово в дерби осталось за хозяевами: уже в компенсированное время отличился новичок "красно-синих" Чидера Эджуке.

ЦСКА выиграл 2:1 и с 13-ю очками сравнялся с "Зенитом", который идет на третьем месте. "Спартак" же пока остался вторым, но уже завтра его могут обогнать питерцы, если обыграют дома тульский "Арсенал".

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