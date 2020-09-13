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Рубрика: Спорт

"Даллас", благодаря Худобину, находится в шаге от финала плей-офф НХЛ

Текст: Максим Домчев
"Даллас" одержал третью победу в полуфинальной серии плей-офф НХЛ над "Вегасом". Героем встречи стал голкипер Антон Худобин.
Фото: REUTERS/Perry Nelson Фото: REUTERS/Perry Nelson
Фото: REUTERS/Perry Nelson

Минувшей ночью был сыгран четвертый матч полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между "Далласом" и "Вегасом". Встреча прошла в упорной борьбе и завершилась победой "звезд" - 2:1.

Фото: AP Photo / Mark Humphrey
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Счет открыли игроки "Голден Найтс" после броска защитника Алека Мартинеса на 28-й минуте встречи. Но спустя почти четыре минуты Джо Павелски восстановил равенство. А за 59 секунд до второго перерыва Джейми Бенн вывел "Даллас" вперед. Ассистентом в этой атаке выступил Александр Радулов.

В третьем периоде "Вегас" ринулся отыгрываться. Но на пути шайбы неизменно оказывался российский голкипер Антон Худобин, признанный лучшим игроком встречи. Он отразил 32 броска по своим воротам, порой останавливая, казалось бы, неберущиеся броски.

"Даллас" ведет в серии до четырех побед (3-1) и находится в шаге от финала.

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