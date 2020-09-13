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13.09.2020 18:55
Рубрика: Спорт

"Динамо" проиграло "Рубину" в матче РПЛ с тремя удалениями

Текст: Артур Нанян
Московское "Динамо" потерпело первое домашнее поражение в новом сезоне. В матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги "бело-голубые" уступили казанскому "Рубину" - 0:1.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Одним из главных действующих лиц встречи стал главный арбитр Сергей Лапочкин: он назначил пенальти, с которого Джордже Деспотович забил единственный мяч, в достаточно спорном эпизоде в начале второй половины удалил форварда москвичей Николая Комличенко, а уже в компенсированное время показал красные карточки динамовцу Сергею Паршивлюку и казанцу Хван Ин Бему.

Фото: ФК "Ротор"
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Одержав третью победу в последних четырех матчах, "Рубин" набрал 11 очков и поднялся на четвертую строчку в таблице. "Динамо", в активе которого столько же баллов, расположилось строчкой ниже.

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