Дмитриев: Ошибочно ориентироваться при выборе вакцины от COVID-19 только на новые платформы

Глава Российского фонда прямых инвестиций прокомментировал "Российской газете" последние события, связанные с приостановкой и последующим возобновлением клинических испытаний вакцины против коронавируса, разрабатываемой Оксфордским университетом совместно с одной из крупнейших фармокомпаний AstraZeneca.

Испытания были приостановлены неделю назад в связи с возникшими осложнениями у одного из добровольцев. По сообщению разработчиков вакцины, независимый комитет должен был рассмотреть данные о заболевании добровольца, сделать выводы о его причинах и принять решение о безопасности проводимых испытаний. В то же время еще в середине августа Европейская комиссия (ЕК) заключила первое соглашение о закупке минимум 300 миллионов доз потенциальной вакцины против коронавируса, разработанной в Оксфорде, а также заявила о предварительных переговорах по поводу закупок вакцин от других разработчиков - Sanofi-GSK и Johnson & Johnson, которые также находятся на заключительной фазе клинических испытаний.

Накануне в Оксфордском университете сообщили о возобновлении исследований: "Процесс независимой оценки завершился, и, следуя рекомендациям как независимого комитета по оценке безопасности, так и британского регулирующего органа MHRA, принято решение возобновить испытания вакцины в Великобритании", - об этом написала The Telegraf.

Мнение

Кирилл Дмитриев, Генеральный директор РФПИ

- Мы рады, что AstraZeneca возобновила исследования и продолжает движение вперед. Вместе с тем, ситуация с их приостановкой четко показала ошибочность подхода, когда целые страны ориентируются исключительно на новые, непроверенные платформы при выборе вакцины, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК. Мы неоднократно говорили о потенциальных рисках, которые могут нести новые технологии, а также о наличии хорошо изученной платформы на основе аденовирусных векторов человека, которая доказала свою эффективность и безопасность.

При этом в США и Западной Европе на проверенную платформу аденовирусных векторов человека приходится лишь 15% от общего объема закупленных вакцин. Данная ситуация ставит под вопрос корректность подхода ряда фармокомпаний, которые полностью перекладывают риски по приобретенным вакцинам на закупающие страны. Россия не будет следовать такому подходу так как видит безопасность и эффективность аденовирусной платформы человека, включая вакцину "Спутник V".