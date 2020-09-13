До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

В сентябре курсы доллара и евро достигли максимальных значений. Европейская валюта поднималась даже до значения 2016 года, когда ее курс составил 90 рублей.

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал об ориентирах движения российской валюты:

- Неприятный сюрприз рублю готовила нефть: баррель сполз ниже 40 евро на скидках, которые дала Саудовская Аравия покупателям из Азии на осень. Это сразу возродило сомнения в активном спросе на топливо.

Но доллар возможностью всерьез нанести удар не воспользовался. "Американец" на неделе так и не приблизился к маячившему на горизонте психологическому апрельскому барьеру в 77,5 рубля. Он как минимум до конца третьего квартала остается примерным ориентиром для возможного ослабления рубля при подходящем случае.

Пока же курс смог остановиться на ступеньку ниже, возле 76,5 рубля. Откуда картину движения развернул вниз разгоревшийся интерес спекулятивных фондов к бумагам российского долга. Именно это и позволило отогнать доллар к отметке в 75 рублей.

Отвязка рубля от черного золота, как видно, работает, благодаря бюджетному правилу. А механизм здесь следующий. Сегодняшний спад экспортных доходов, в счет чего к концу месяца наши нефтяники куда скромнее пополнят бюджет налогами, компенсируется. Если нефтяные цены в среднем так и останутся низкими, то Минфин и ЦБ конвертируют на бирже больше валюты в рубли. Такой маневр делает и курс рубля, и параметры экономики страны более устойчивыми к колебаниям мирового спроса и цен на топливо.

Такого мнения публично придерживается и ЦБ, выпустив 9 сентября проект документа под названием "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов". Наш финансовый регулятор ясно сформулировал: ключевой развилкой в экономических сценариях для России он считает теперь не цены на нефть, как это было ранее. А предпосылки роста фактического и оцениваемого на будущее ВВП в российской и мировой экономике и рисковых факторов геополитики на обозримом прогнозном горизонте.

Тем временем, с темпами восстановления все вроде бы налаживается как в США, так и в Европе. Последнее подтвердили 10 сентября оценки главы Европейского ЦБ Кристин Лагард. Она отметила эффективность расширенных в июне экстренных программ подпитки национальных экономик Европы. И напрямую, адресно, компаний - субсидиями в форме скупки корпоративных облигаций. Также принят план "Новое поколение Евросоюза". Ради восстановления все страны ЕС согласились на общую ответственность по новым внешним займам. Это позволяет не так сильно раздувать финансовые пузыри, а брать для экономики взаймы.

Для сохранения инвесторского интереса к валютам развивающихся стран, включая рубль, сейчас наиболее важны новые признаки, что восстановление в Европе идет полным ходом. И на ближайшей неделе в пользу этого могут сыграть свежие сентябрьские индексы текущих условий и ожиданий от немецкого института ZEW (публикуются во вторник). И уровень спроса на аукционе по 30-летним облигациям Германии (он состоится в среду).

Также во вторник активность Китая, очень важного для нас торгового партнера, отразят цифры августовских инвестиций в основной капитал, показатели промышленного производства и розничных продаж китайских компаний. А в среду придет очередь прогнозных показателей и от Федрезерва США.

Если все эти признаки глобальных настроений на неделе не разочаруют, то они могут вновь вылиться в желание международных хедж-фондов перенаправить еще часть потоков капитала на развивающиеся рынки. Парадоксально, но сейчас этому помогает как раз то, что раньше мешало: начавшаяся техническая распродажа на американских биржах.

Обычно бывает наоборот. Спад биржевых котировок заставляет всех вспомнить о рисках, но тут вышло так, что снижение возглавили бывшие лидеры роста из хайтека. Восемь компаний, включая Apple, Amazon, Google и Tesla, потеряли в капитализации более одного триллиона долларов. А значит, высвободились и деньги, которые уже были слегка авантюрными. Вот их владельцы и решили, что на рынках Бразилии, ЮАР, России или Индии теперь им самое место.

На руку рублю играет то, что с двадцатых чисел августа доллар потерял 5 процентов к бразильскому реалу, 3,5 процента к африканскому рэнду и 2 процента к индийской рупии. А также то, что ослабший за лето (на мировых рынках, а не у нас) доллар как следует не восстановился ни против евро, ни против юаня.

Китайская валюта подорожала к сентябрю до уровней, которые последний раз наблюдались в июне 2019 года. И это вопреки всем торговым угрозам из американского Белого Дома.

А евро в мире укрепился до уровней и вовсе двухлетней давности (май 2018 года). Так что и в России вряд ли опустится этой осенью хотя бы до 85 рублей. И может напротив подскочить в цене до 93-95 рублей, если евро и дальше будет популярней доллара в негласном соревновании резервных валют.

Bank of America в минувшую пятницу процитировал статистику EPFR, а это структура, много лет отслеживающая распределение финансовых потоков. Было сообщено о снижении интереса инвесторов не только к активам IT-компаний, но и к золоту (на неделе со 2 по 9 сентября). Упали потоки и в западные облигации, что вызвало приток более чем 3,5 миллиарда долларов на развивающиеся рынки.

Также инвесторы переживают, как бы дело не дошло до новой порции санкций. Тогда это стало бы негативом и для новых размещений ОФЗ, и для курса рубля. Запад может сохранять эту угрозу про запас, как дамоклов меч до самого конца года.

Поэтому, если рублю и хватит вдруг сил для укрепления, то при любых раскладах доллар вряд ли снизится глубже, чем на 1,5 рубля. Так что 73,5 рубля за доллар, пожалуй, самая оптимистичная до конца месяца оценка.