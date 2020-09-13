Двое полицейских тяжело ранены при перестрелке в округе Лос-Анджелес

В американском округе Лос-Анджелес произошла перестрелка. Тяжелые ранения в результате нападения получили два помощника шерифа. Информацию подтвердили в полицейском департаменте округа.

"Инцидент случился в городе Комптоне. Стрелок подошел к патрульной машине в которой находились двое полицейских и открыл стрельбу. Пострадавшие доставлены в больницу", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Состояние стражей порядка критическое, врачи оперируют пострадавших. Подозреваемый все еще находится на свободе.