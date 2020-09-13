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13.09.2020 09:44
Рубрика: Экономика

Эксперты прогнозируют к концу года рост стоимости услуг связи до 7%

Текст: Светлана Ментюкова

До конца года затраты потребителей на оплату услуг связи могут вырасти на 5-7%. Такой прогноз дают, опрошенные "Известиями" эксперты, на основании средневзвешенного роста цен на связь. С 2014 года он составлял 15% в год.

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"В среднем цены на услуги связи операторов растут на 15% в год с 2014 года, и 2020-й не станет исключением",- приводятся в сообщении слова ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина. По его словам, половину этого роста операторы уже отыграли, поэтому до конца года цены на связь могут увеличиться еще примерно на 7%.

За оставшиеся четыре месяца услуги мобильной связи подорожают еще примерно на 5%, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Всего за 2020 год, по его словам, рост цен составит 12-15%.

Эксперты поясняют, каким образом операторы связи отыграют повышение. "Осенью операторы выпустят новые линейки тарифных планов и скорректируют архивные - изменят условия, уберут или скорректируют некоторые опции, что вызовет косвенное удорожание тарифов", - поясняет аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.

При этом, отмечают эксперты, в последнее время операторы практикуют выборочный подход, увеличивая тарифы в экономически благополучных регионах. Осенью, подчеркивается в сообщении, компании предложат новые тарифные планы, на которые переведут часть абонентов, закрыв для использования старые. "Мы уже наблюдаем этот процесс в случае с изменениями условий тарифов с безлимитным интернетом", - отметил Максим Савватин.

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По словам представителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которые также приводятся в материале, в начале 2020 года крупнейшие операторы уже увеличили цены на услуги связи - на 10-12% для четверти абонентов, повысив стоимость архивных тарифов. "Для рынка в целом повышение составило от 1,5 до 2,2%", - сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Оснований для большего роста тарифов сейчас регулятор не усматривает.

Сами операторы связи либо сообщили, что в ближайшем будущем не планируют повышать стоимость услуг, либо не стали комментировать прогнозы экспертов.

При этом часть аналитиков уверены, что "пересмотр тарифных планов в сторону повышения как никогда актуален из-за существенных потерь, которые понесла отрасль из-за пандемии". Так, по подсчетам, гендиректора "ТМТ Консалтинг" Константина Анкилова, по итогам года операторы недополучат около 3% выручки только от роуминга, в том числе международного.

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