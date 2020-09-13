А знаете ли вы, что лучшим антивирусом от мучающей мир пандемии COVID-19 легендарный немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр назвал футбол?

Накануне Кайзер мирового футбола праздновал свой 75-й день рождения. На торжестве в компании близких друзей он признался, что лучшим подарком на юбилей для него стали возвращение большой игры и победа мюнхенской "Баварии" (почетным президентом которой он является) в финале Лиги чемпионов УЕФА над французским "ПСЖ".

А уже совсем скоро - 1 октября - в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка группового этапа нового сезона Лиги чемпионов и будут вручены награды лучшим игрокам по итогам завершившегося турнира.

В канун 75-летия Франц Беккенбауэр ответил на вопросы журналистов "Российской газеты".

Герр Франц, наверняка вы уже устали от вопросов о секрете успеха "Баварии", которая в шестой раз стала лучшим клубом Европы. Но все-таки многих специалистов удивила трансформация команды, которую в прошлом году вряд ли кто видел даже в числе полуфиналистов...

Франц Беккенбауэр: Это никакое не чудо, а результат правильной политики клуба. Да, может быть, кто-то и назовет подобное фантастикой, но перерождение случилось исключительно благодаря тому, что Ханс-Дитер Флик стал главным тренером. Фигура тренера во все времена была одной из ключевых, я знаю это по себе. Если ты способен найти мотивацию и встряхнуть команду, то можешь рассчитывать на отдачу и результат. Флик доказал это в чемпионате Германии, а затем и в Лиге чемпионов. Мастерство, взаимодействие игроков на поле, реализация моментов - именно этой "Баварией" можно восторгаться. Люди привыкли говорить, что немецкие команды - как машина. Да, но у нас она с человеческим лицом. Каждый из тех, кто выходил на поле, - делал результат. Нам не было равных, и это здорово. Да, мне не раз пришлось слышать, что финал против "ПСЖ" был скучным, но я так не считаю. Выиграла лучшая команда, и на сегодняшний день - это "Бавария".

Франц Беккенбауэр: Да, немецкие команды - как машины. Но у нас эти машины с человеческим лицом

При этом вы говорили, что у французов практически нет недостатков?

Франц Беккенбауэр: Замечательная команда с огромным потенциалом и россыпью звезд. Мне было их жаль, но победитель в спорте может быть только один.

А чего ждать в новом сезоне?

Франц Беккенбауэр: Прелесть футбола в его непредсказуемости, поэтому никаких прогнозов. Хотя я был бы не против, если "Бавария" повторила бы свой успех. Но сделать это будет трудно - в Европе много классных и амбициозных команд. Например, как тот же Париж.

Завершившийся еврокубковый сезон получился довольно сложным из-за вспышки коронавируса. Прежде всего футбол лишился одной из главных составляющих - зрителей на трибунах. Каково это футболистам - играть в тишине?

Франц Беккенбауэр: Профессионалы должны думать только об игре. Да, пандемия осложнила жизнь всех людей во всем мире. Футбол потерял из-за вируса очень много, но именно сейчас игра является антивирусом, лучшим лекарством от стрессов и боли. Я уверен, что скоро болельщики вернутся на стадионы во всех странах. Разумеется, надо внимательно слушать и четко выполнять все рекомендации врачей, но положительная динамика видна. Значит, в обозримом будущем все наладится.

Многие весьма скептически оценили формат "Финала восьми" Лиги чемпионов, когда команды играли между собой по одной игре. Однако недавно президент УЕФА Александр Чеферин заявил о желании взять эту модель на постоянную основу. А что вы скажете?

Франц Беккенбауэр: Ждете критики? Ее не будет. Мне этот формат показался довольно привлекательным, с точки зрения простого болельщика, хотя знаю, что многие предпочли бы увидеть классические двухматчевые противостояния клубов. Может быть, есть некий элемент случайности, но он исключительно мизерен, ведь речь идет о лучших клубах Европы. Побеждает всегда сильнейший в данный конкретный момент.

По мнению Кайзера, в недалеком будущем арбитров на футбольном поле могут заменить дроны

Одним из тех, благодаря кому "Бавария" стала лучшей, называют Томаса Мюллера. Но он, равно как и многие возрастные игроки, такие как Матс Хуммельс и Жером Боатенг, перестал получать приглашения из сборной от ее наставника Йоахима Лёва. Вам это не кажется странным?

Франц Беккенбауэр: Результаты сборной Германии в Лиге наций доказывают мою правоту - я не раз советовал Лёву изменить свою позицию по поводу омоложения национальной команды. Тот же Мюллер должен играть в бундесманншафт и вести за собой молодежь. Но я советую, а он тренирует - понимаете разницу?

Сравнения одиозны, но какая команда была сильнее - та, которая выиграла чемпионат мира под вашим руководством в 1990 году, или национальная команда Лёва, выигравшая ЧМ в 2014 году?

Франц Беккенбауэр: Прежде всего это были лучшие в мире немецкие сборные. Мы долгие годы доказывали, что наша игровая модель безупречна. Но все меняется, и сейчас у Лёва новый вызов. Как он справится с ним, покажет время.

К слову, Лёв прославился не только как тренер, он и эталон спортивной моды. Его стиль одежды стал культовым. Вы согласны с тем, что в футбольном мире это нечто новое?

Франц Беккенбауэр: Тренер - лицо команды, и его появление в шортах на скамейке запасных вряд ли уместно. Но я также понимаю, что и в строгом костюме находиться на бровке не всегда правильно. Лёв одевается, как ему удобно, и если это стало модным, то почему бы и нет? Мода, как и футбол, не стоит на месте.

Многие говорят, что одна из главных составляющих любого суперклуба - деньги. Неужели нельзя произвести фурор, не обладая миллионами?

Франц Беккенбауэр: Если вы хотите быстро ездить и собирать массу восхищенных взглядов окружающих, то вы, разумеется, покупаете суперкар. Вы хорошо знаете цену этому автомобилю, и он обязательно оправдает ваши ожидания. Так же и в футболе. Хороших команд очень много, но не каждой дано войти в историю и стать легендой. Да, это затратно, но по-другому вряд ли было и будет.

При этом мир обсуждает рекорды Криштиану Роналду, в том числе и не только футбольные - он первый игрок, который стал миллиардером. Он действительно этого заслуживает? Вам не кажется, что списки зарплат многих звезд и футболистов среднего уровня завышены?

Франц Беккенбауэр: На мой взгляд лучше, чем Пеле, футболистов в мире не было. Но разве мог он мечтать о таких суммах? Конечно, нет. Это тренд нашего времени, хотя мне сложно его принять. Да, Роналду - великолепный мастер, и он большой молодец, что заработал свой миллиард. Футбол это уже куда больше, чем игра, это индустрия со своими правилами.

Однажды вы заявили, что в будущем не видите арбитров на поле, и предложили вместо них использовать дроны... Сейчас в нашу жизнь вошла система видеоповторов, которая вызывает неоднозначную реакцию. Насколько технические новшества нужны игре?

Франц Беккенбауэр: Рост вовлечения IT-технологий в сферу футбола нельзя остановить. Мы живем в такое время, когда высокие технологии повсюду. Система видеоповторов - только начало, и я уверен, что в будущем техника может полностью подменить функции арбитров. Правда, не думаю, что это дело скорого времени. Но прогресс не остановить, и однажды вы вспомните мои слова. И увидите, что подобное реально.

Давайте представим себе невообразимое. Главный тренер сборной мира Франц Беккенбауэр получил благословение Бога на то, чтобы выбрать команду лучших из лучших игроков всех эпох. И не забывайте, что одно место на поле уже зарезервировано - заслуженно и справедливо оно предназначено вам.

Франц Беккенбауэр: У каждой эпохи были свои герои. Но если помечтать, то я бы с радостью вышел на поле со Львом Яшиным, Гердом Мюллером, Йоханом Кройфом, Пеле, Марадоной, да еще бы интересно было сыграть вместе с Месси. А что касается тренера, то я бы предпочел, чтобы им был Юрген Клопп. На сегодня, как мне кажется, ему нет равных в мире.

Кстати, о Яшине. Вы же дружили?

Франц Беккенбауэр: Да, много лет. Я впервые увидел его в 1958 году в Рио-де-Жанейро. Он был великолепен! Мы подружились со Львом, он меня несколько раз приглашал в Москву и иногда вспоминал 1966 год, полуфинальный матч ЧМ, когда я с двадцати метров забил ему. Мы тогда выиграли чудом. Великий был человек, гениальный вратарь!

Кстати

Авторитетное испанское издание Marca составило символические команды "правоногих" и "левоногих" футболистов всех времен.

Символическая сборная правоногих: Джанлуиджи Буффон, Кафу, Франко Барези, Франц Беккенбауэр, Мауро Силва, Мишель Платини, Зинедин Зидан, Пеле, Альфредо Ди Стефано, Криштиану Роналду, Йохан Кройф.

Символическая сборная левоногих: Икер Касильяс, Паоло Мальдини, Даниэль Пассарелла, Роберто Карлос, Фернандо Редондо, Ференц Пушкаш, Бобби Чарльтон, Ривелино, Диего Марадона, Лионель Месси, Уго Санчес.

Досье "РГ"

Франц Беккенбауэр - личность незаурядная. Наряду с бразильцем Марио Загалло и французом Дидье Дешамом выиграл звание чемпиона мира по футболу как игрок (1974 год) и тренер (1990).

Полузащитник Беккенбауэр получил прозвище Кайзер за уверенную, красивую и благородную игру. С 1994 года - президент мюнхенской "Баварии". С 2009 года является почетным президентом клуба и активно принимает участие в его жизни.

За сборную ФРГ провел 103 матча, забил 14 мячей. Обладатель "Золотого мяча" лучшего футболиста Европы 1972 и 1976 годов.

Турнир

Жеребьевка Евро-2024 пройдет в декабре

УЕФА и власти Гамбурга пришли к соглашению, что жеребьевка финальной стадии ЕВРО-2024 состоится в Эльбской филармонии. Церемония пройдет в декабре 2023 года.

Генеральный директор оргкомитета и почетный капитан сборной Германии Филипп Лам отметил, что ЕВРО-2024 ставит цель стереть границы и навести мосты:

- Проведение жеребьевки в месте высокой культуры соответствует этой задаче.

ЕВРО-2024 пройдет в Германии в июне и июле 2024 года. Матчи примут Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.

Германия выходит на ЕВРО-2024 автоматически как хозяйка. Оставшиеся 23 путевки будут разыграны в Европейской квалификации (с марта по ноябрь 2023 года) и стыковых матчах, запланированных на март 2024 года. Формат турнира будет такой же, как на ЕВРО-2020. Шесть групп по четыре команды в каждой. В 1/8 финала выходят по две сильнейшие сборные из каждой группы и четыре третьих места с лучшими показателями.