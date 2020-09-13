Гитарист Мирошниченко выиграл джазовый конкурс Unsigned Only

Новости

ОПРФ выявила около 2 тысяч фейков о традиционном голосовании 21:32
Медведев назвал успешным выступление "Единой России" на прошедших выборах 21:26
МВД Беларуси: В Минске задержаны более 400 человек 20:27
Кокорин дебютировал за "Спартак" в дерби с ЦСКА 20:26
Врио главы Прикамья лидирует на выборах после обработки 10% протоколов 20:21
В ЦФО явка на дистанционном голосовании превысила 90 процентов 20:18
Михеева: ОПРФ фиксирует рост наблюдателей на выборах 20:03
Медведева заявила, что не сильно расстроилась из-за неудачного проката 20:00
Явка на выборах в Ленинградской области достигла 37 процентов 19:59
Кобзев лидирует на выборах в Иркутской области после подсчета 27% голосов 19:47
Российские десантники отправятся в Беларусь на контртеррористические учения 19:37
На выборах в Поморье проголосовали более 30 процентов избирателей 19:36
Турчак заявил об убедительной победе ЕР на этих выборах 19:35
Гольдштейн побеждает на выборах главы Еврейской АО, подсчитано 82% голосов 19:34
Хоакину Фениксу предложили 50 млн долларов за продолжение "Джокера" 19:32
Наталья Комарова продлила полномочия сенатора от ХМАО 19:20
Автомобильное движение на МКАД остановилось из-за лося 19:15
Туктамышева и Щербакова не смогли избежать падений на контрольных прокатах 19:13
Москалькова и Памфилова предложили принять меры для борьбы с партиями-спойлерами 19:13
Трусова и Валиева исполнили четверные прыжки на контрольных прокатах 19:07
В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах 18:47
Кокорин начнет на скамейке запасных матч "Спартака" с ЦСКА в РПЛ 18:37
Памфилова: Сомнительных побед на выборах нам не надо 18:22
На выборах главы Чувашии явка приблизилась к 50 процентам 17:59
Национальные парки возьмут плату за вход по единому тарифу 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
13.09.2020 20:45
Рубрика: Культура

Гитарист Мирошниченко выиграл джазовый конкурс Unsigned Only

Текст: Александр Алексеев
Соперниками Романа Мирошниченко были гитаристы из 109 стран мира. Но награда в номинации "лучшая инструментальная композиция" досталась именно ему. После этого триумфа музыкант ответил на вопросы обозревателя "РГ".
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Участвовать в таких конкурсах музыкантам, наверное, так же необходимо, как спортсменам в чемпионатах мира? Волновались?

Роман Мирошниченко: И да, и нет. Потому что чуть раньше я выиграл еще один - стал первым призером International Acoustic Music Awards и получил номинацию премии The Independent Music Awards. А там в жюри все-таки такие мировые звезды, как Том Уйэтс, Оззи Осборн, Артуро Сандовал, Сюзанна Вега и Дэвид Гарреее. Самое приятное, что я за это получил? Меня включили в мировую энциклопедию The Great Jazz Guitarists, где между прочим рядом есть главы о Джоне Маклафлине, Лес Поле, Пэте Метини, Джеффе Бэке и других лучших гитаристов. Всего эксперты насчитали нас таких 342.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры Московской области
В Подмосковье завершились "Джазовые сезоны" Игоря Бутмана

Что было для меня самый важным на этом конкурсе? То, что я получил серьезную оценку своей работы на самом высоком уровне лично от мировых звезд шоу-бизнеса. Впрочем, с 2009 года у меня уже больше тридцати номинаций на разных конкурсах. И десять главных призов на музыкальных премиях в США и Великобритании. Поэтому я, наверное, не особенно волновался и даже радовался, а думал о том, что новая награда - лучший стимул продолжать свое творчество.

Мало кто может похвастаться дружбой и выступлениями с такими гитарными звездами, как Эл ди Меола или Стив Вай. За счет чего это удалось вам?

Роман Мирошниченко: Особенно приятно вспоминать аранжировку композиции Стива Вая The Crying Machine, которую мы создали вместе с моим отцом Максимом Мирошниченко и непосредственно с самим маэстро. Ее премьера состоялась несколько лет назад на фестивале Rock in Rio в Бразилии перед 90-тысячной аудиторией. А еще гитарную оперу "Анна Каренина", которую мы должны были представить вместе с великим Ларри Кориэллром. Но он не дожил до премьеры буквально несколько месяцев. И последнюю партитуру Ларри мы дорабатывали уже с сербским гитаристом Ненадом Стефановичем. А потом исполнили с симфоническим оркестром "Русская Филармония".

А про Эла? Я ведь являюсь руководителем международных проектов крупнейшего в Европе фестиваля гитарной музыки "Мир Гитары". И на нем выступали выдающиеся мастера - Пако Де Лусия, Джон Маклафлин, Ларри Кориэлл, Стив Вай. И конечно же, Эл Ди Меола.

В последнее время зрителей на джазовых фестивалях становится все больше. Джаз снова высоко котируется и способен вернуть себе качественное лидерство в музыкальной индустрии, как было в 30-40-е годы?

Роман Мирошниченко: В настоящее время крайне затруднительно говорить о том, что действительно котируется и куда, каким путем двигается то или иное музыкальное направление, или его ответвление. С уходом мейджор-лейблов и трансформацией музыкальной индустрии в интернет цифровой контент все изменилось.

Фото: REUTERS
Ушел из жизни участник диско- и фанк-группы Kool And the Gang Рональд Белл

Все больше примеров, когда неизвестные музыканты, получив Grammy, так и остаются никем не замеченными. Раньше система взаимодействия лейбл-артист была четко отлажена. Лейбл вкладывал средства в артиста, который получал роялти. Чем сильнее альбом выстреливал - чарты, продажи, премии - тем большую прибыль получали и лейбл, и артист.

И в джазовой музыке, и в целом музыкальном бизнесе эта схема работала, и многие мои коллеги с мировым именем с теплотой вспоминают об этих ушедших временах стабильности и негодуют по поводу streaming, чистой воды мошенничества.

Сейчас творится хаос, соцсети наводнили проходимцы от музыки, и до наивного, доверчивого музыкального обывателя доходит немало музыкальных афер. Ведь для многих теперь главное мерило - лайки и количество просмотров. Что в большинстве случаев не является показателем качества музыкального продукта. Увы...

Культура Музыка Джаз Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Шадаев: Онлайн-голосование прошло без сбоев
На выборах в Пермском крае лидирует врио губернатора Махонин
Мишустин выделил около 1,9 млрд рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений
"Роскомос": Угроза столкновения МКС и американского спутника миновала
Чем удивила Московская международная книжная ярмарка
Александринский театр станет многонациональным на новой сцене в Москве