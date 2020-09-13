Гитарист Мирошниченко выиграл джазовый конкурс Unsigned Only

Соперниками Романа Мирошниченко были гитаристы из 109 стран мира. Но награда в номинации "лучшая инструментальная композиция" досталась именно ему. После этого триумфа музыкант ответил на вопросы обозревателя "РГ".

Участвовать в таких конкурсах музыкантам, наверное, так же необходимо, как спортсменам в чемпионатах мира? Волновались?

Роман Мирошниченко: И да, и нет. Потому что чуть раньше я выиграл еще один - стал первым призером International Acoustic Music Awards и получил номинацию премии The Independent Music Awards. А там в жюри все-таки такие мировые звезды, как Том Уйэтс, Оззи Осборн, Артуро Сандовал, Сюзанна Вега и Дэвид Гарреее. Самое приятное, что я за это получил? Меня включили в мировую энциклопедию The Great Jazz Guitarists, где между прочим рядом есть главы о Джоне Маклафлине, Лес Поле, Пэте Метини, Джеффе Бэке и других лучших гитаристов. Всего эксперты насчитали нас таких 342.

Что было для меня самый важным на этом конкурсе? То, что я получил серьезную оценку своей работы на самом высоком уровне лично от мировых звезд шоу-бизнеса. Впрочем, с 2009 года у меня уже больше тридцати номинаций на разных конкурсах. И десять главных призов на музыкальных премиях в США и Великобритании. Поэтому я, наверное, не особенно волновался и даже радовался, а думал о том, что новая награда - лучший стимул продолжать свое творчество.

Мало кто может похвастаться дружбой и выступлениями с такими гитарными звездами, как Эл ди Меола или Стив Вай. За счет чего это удалось вам?

Роман Мирошниченко: Особенно приятно вспоминать аранжировку композиции Стива Вая The Crying Machine, которую мы создали вместе с моим отцом Максимом Мирошниченко и непосредственно с самим маэстро. Ее премьера состоялась несколько лет назад на фестивале Rock in Rio в Бразилии перед 90-тысячной аудиторией. А еще гитарную оперу "Анна Каренина", которую мы должны были представить вместе с великим Ларри Кориэллром. Но он не дожил до премьеры буквально несколько месяцев. И последнюю партитуру Ларри мы дорабатывали уже с сербским гитаристом Ненадом Стефановичем. А потом исполнили с симфоническим оркестром "Русская Филармония".

А про Эла? Я ведь являюсь руководителем международных проектов крупнейшего в Европе фестиваля гитарной музыки "Мир Гитары". И на нем выступали выдающиеся мастера - Пако Де Лусия, Джон Маклафлин, Ларри Кориэлл, Стив Вай. И конечно же, Эл Ди Меола.

В последнее время зрителей на джазовых фестивалях становится все больше. Джаз снова высоко котируется и способен вернуть себе качественное лидерство в музыкальной индустрии, как было в 30-40-е годы?

Роман Мирошниченко: В настоящее время крайне затруднительно говорить о том, что действительно котируется и куда, каким путем двигается то или иное музыкальное направление, или его ответвление. С уходом мейджор-лейблов и трансформацией музыкальной индустрии в интернет цифровой контент все изменилось.

Все больше примеров, когда неизвестные музыканты, получив Grammy, так и остаются никем не замеченными. Раньше система взаимодействия лейбл-артист была четко отлажена. Лейбл вкладывал средства в артиста, который получал роялти. Чем сильнее альбом выстреливал - чарты, продажи, премии - тем большую прибыль получали и лейбл, и артист.

И в джазовой музыке, и в целом музыкальном бизнесе эта схема работала, и многие мои коллеги с мировым именем с теплотой вспоминают об этих ушедших временах стабильности и негодуют по поводу streaming, чистой воды мошенничества.

Сейчас творится хаос, соцсети наводнили проходимцы от музыки, и до наивного, доверчивого музыкального обывателя доходит немало музыкальных афер. Ведь для многих теперь главное мерило - лайки и количество просмотров. Что в большинстве случаев не является показателем качества музыкального продукта. Увы...