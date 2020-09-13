Глава Bellator намерен провести бой Федора Емельяненко и Леснара

Глава промоушена Bellator Скотт Кокер намерен провести поединок между российским бойцом Федором Емельяненко и экс-чемпионом UFC американцем Броком Леснаром.

Как сообщает MMA Junkie, на поединок с Леснаром помимо Емельяненко также претендуют бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс и чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич.

В конце августа стало известно о том, что у Леснара завершается контракт с популярной лигой рестлинга WWE. Поэтому глава Bellator и проявил заинтересованность в проведении боя американца и россиянина.

"Ситуация с Броком Леснаром такова, что я не знаю, является ли он на самом деле свободным агентом, - заявил Кокер. - Не могу сказать точно, хочет ли он вообще драться, однако я связался с его командой и сказал, что если он готов, то мы можем организовать бой, которого еще никогда не было. Теперь жду ответа. Если он свободен, уверен, что мы сможем закончить сделку".

Федору Емельяненко и Леснару по 43 года. Россиянин долгое время с успехом выступал в промоушене Pride, в последнее время он выступает в Bellator. На его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Леснар был чемпионом UFC в тяжелом весе, на его счету пять побед, три поражения и один бой признан несостоявшимся. В 2016 году он не прошел допинг-тест, после чего с успехом выступал в WWE.