Главный фигурант в деле Фургала переведен под домашний арест

Новости

Медведева заявила, что не сильно расстроилась из-за неудачного проката 20:00
Явка на выборах в Ленинградской области достигла 37 процентов 19:59
Кобзев лидирует на выборах в Иркутской области после подсчета 27% голосов 19:47
Российские десантники отправятся в Беларусь на контртеррористические учения 19:37
На выборах в Поморье проголосовали более 30 процентов избирателей 19:36
Турчак заявил об убедительной победе ЕР на этих выборах 19:35
Гольдштейн побеждает на выборах главы Еврейской АО, подсчитано 82% голосов 19:34
Хоакину Фениксу предложили 50 млн долларов за продолжение "Джокера" 19:32
Наталья Комарова продлила полномочия сенатора от ХМАО 19:20
Автомобильное движение на МКАД остановилось из-за лося 19:15
Туктамышева и Щербакова не смогли избежать падений на контрольных прокатах 19:13
Москалькова и Памфилова предложили принять меры для борьбы с партиями-спойлерами 19:13
Трусова и Валиева исполнили четверные прыжки на контрольных прокатах 19:07
В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах 18:47
Кокорин начнет на скамейке запасных матч "Спартака" с ЦСКА в РПЛ 18:37
Памфилова: Сомнительных побед на выборах нам не надо 18:22
На выборах главы Чувашии явка приблизилась к 50 процентам 17:59
Национальные парки возьмут плату за вход по единому тарифу 17:47
СМИ: "Локомотив" согласовал размер зарплаты с Марио Манджукичем 17:46
Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев лидирует после обработки 22% протоколов 17:45
В Татарстане на нескольких участках явка достигла 100 процентов 17:40
Гонку на этапе "Формулы-1" в Тоскане остановили из-за двух аварий 17:37
В "Роторе" еще три футболиста сдали положительный тест на COVID-19 17:06
"Спартак" иронично отреагировал на отказ ЦСКА выделить сектор на дерби 17:05
СК начал проверку после ДТП с участием 12-летнего водителя 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
13.09.2020 19:39
Рубрика: Происшествия

Ключевой свидетель

Главный фигурант в деле Фургала переведен под домашний арест
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(8259)
Важное событие произошло в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По решению Басманного суда Москвы смягчена мера пресечения фигуранту дела Сергея Фургала Николаю Мистрюкову. Теперь Мистрюков вышел из СИЗО и отправился домой.
Николай Мистрюков. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Николай Мистрюков. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Николай Мистрюков. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Таким образом, суд пошел навстречу Следственному комитету и удовлетворил ходатайство следователя, заменив Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Он просидит дома до 18 октября.

Защита обжаловала продление ареста Сергею Фургалу

Решив сотрудничать со следствием, Николай Мистрюков стал главным козырем обвинения. Ведь 50-летний Фургал и 60-летний Мистрюков до недавнего времени были близкими друзьями. Кроме того, они много лет были деловыми партнерами. И друг про друга знают если не все, то многое.

Когда в прошлом году Мистрюкова задержали, он был генеральным директором компании "Дальпромснаб". Эта организация - поставщик строительного оборудования в Уссурийске. Еще Мистрюков был совладельцем компании "Торэкс-Хабаровск". Четверть этой фирмы принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубовой. Николай Мистрюков не только бизнесмен, но он был еще и депутатом краевой Думы. У него четверо детей, двое - совсем маленькие.

Николай Мистрюков был задержан и сразу арестован судом еще в конце прошлого года. Его обвинили в причастности к громким убийствам. В его деле три эпизода - два убийства бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м и одно покушение. Об аресте следствие просило по эпизоду об убийстве Зори. В тех же преступлениях обвиняют и Фургала.

Сергей Фургал и Николай Мистрюков были близкими друзьями и деловыми партнерами

Кстати, Мистрюков в 2004 году уже фигурировал в уголовном деле по убийству Хабаровского предпринимателя Евгения Зори. И даже был задержан. Правда, тогда бизнесмен долго в подозреваемых не ходил. Очень скоро все подозрения с Мистрюкова сняли. И отпустили на свободу .

Сейчас же оказалось, что в одиночку отвечать за убийства Мистрюков не готов. И согласился помочь следствию. На каких условиях они договорились, никто не говорит. Но по общему правилу Мистрюков, если подтвердит под присягой, что на погибших указал Фургал, получит срок ниже нижнего предела. Его дело может слушаться отдельно, тихо и быстро. И он, скорее всего, не будет делить с кем-либо судебную скамью.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
Прокурор рассказал об "отряде киллеров" Фургала

Сейчас же, находясь под домашним арестом, ему запрещено без разрешения следствия покидать место жительства, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и близких родственников, а также пользоваться всеми видами связи.

В обоснование своего ходатайства следствие указало, что "в настоящее время изменились обстоятельства, учитываемые ранее судом при избрании меры пресечения".

Напомним, что Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ). С санкции суда он находится под стражей.

В ноябре 2019 года суд в Москве арестовал соучредителя группы "Торэкс-Хабаровск" и совладельца входящего в нее металлургического завода "Амурсталь" Николая Мистрюкова, подозреваемого в причастности к этим преступлениям. Арестованы и предполагаемые соучастники Мистрюкова - Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

Происшествия Правосудие Суд Уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Кобзев лидирует на выборах в Иркутской области после подсчета 27% голосов
Мишустин выделил около 1,9 млрд рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений
"Роскомос": Угроза столкновения МКС и американского спутника миновала
В МИД прокомментировали заявление Помпео о российских кораблях на Кипре
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского