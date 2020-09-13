Главный фигурант в деле Фургала переведен под домашний арест

Важное событие произошло в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По решению Басманного суда Москвы смягчена мера пресечения фигуранту дела Сергея Фургала Николаю Мистрюкову. Теперь Мистрюков вышел из СИЗО и отправился домой.

Таким образом, суд пошел навстречу Следственному комитету и удовлетворил ходатайство следователя, заменив Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Он просидит дома до 18 октября.

Решив сотрудничать со следствием, Николай Мистрюков стал главным козырем обвинения. Ведь 50-летний Фургал и 60-летний Мистрюков до недавнего времени были близкими друзьями. Кроме того, они много лет были деловыми партнерами. И друг про друга знают если не все, то многое.

Когда в прошлом году Мистрюкова задержали, он был генеральным директором компании "Дальпромснаб". Эта организация - поставщик строительного оборудования в Уссурийске. Еще Мистрюков был совладельцем компании "Торэкс-Хабаровск". Четверть этой фирмы принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубовой. Николай Мистрюков не только бизнесмен, но он был еще и депутатом краевой Думы. У него четверо детей, двое - совсем маленькие.

Николай Мистрюков был задержан и сразу арестован судом еще в конце прошлого года. Его обвинили в причастности к громким убийствам. В его деле три эпизода - два убийства бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м и одно покушение. Об аресте следствие просило по эпизоду об убийстве Зори. В тех же преступлениях обвиняют и Фургала.

Сергей Фургал и Николай Мистрюков были близкими друзьями и деловыми партнерами

Кстати, Мистрюков в 2004 году уже фигурировал в уголовном деле по убийству Хабаровского предпринимателя Евгения Зори. И даже был задержан. Правда, тогда бизнесмен долго в подозреваемых не ходил. Очень скоро все подозрения с Мистрюкова сняли. И отпустили на свободу .

Сейчас же оказалось, что в одиночку отвечать за убийства Мистрюков не готов. И согласился помочь следствию. На каких условиях они договорились, никто не говорит. Но по общему правилу Мистрюков, если подтвердит под присягой, что на погибших указал Фургал, получит срок ниже нижнего предела. Его дело может слушаться отдельно, тихо и быстро. И он, скорее всего, не будет делить с кем-либо судебную скамью.

Сейчас же, находясь под домашним арестом, ему запрещено без разрешения следствия покидать место жительства, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и близких родственников, а также пользоваться всеми видами связи.

В обоснование своего ходатайства следствие указало, что "в настоящее время изменились обстоятельства, учитываемые ранее судом при избрании меры пресечения".

Напомним, что Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ). С санкции суда он находится под стражей.

В ноябре 2019 года суд в Москве арестовал соучредителя группы "Торэкс-Хабаровск" и совладельца входящего в нее металлургического завода "Амурсталь" Николая Мистрюкова, подозреваемого в причастности к этим преступлениям. Арестованы и предполагаемые соучастники Мистрюкова - Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.