Даже на фоне уникального коронавирусного чемпионата "Формулы-1" гонка на итальянской трассе Муджелло получилась очень неординарной. За исключением очередной победы пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

В Мужделло "Королевские гонки" заглянули именно сейчас не просто так. Гран-при Тосканы, так назвали второй подряд этап в Италии, стал тысячным для "Феррари" и провести его решили на автодроме, принадлежащем "красным". Помимо того, что трасса для гонщиков не очень знакомая, ее отличает наличие гравия в зонах безопасности. Что автоматически делает фатальным любой вылет. Гонщики испытали это на себе уже на первом круге. Серия столкновений - и на обочине оказались один из претендентов на победу голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и триумфатор гонки в Монце недельной давности француз Пьер Гасли из "Альфа Таури". Болиды обоих гонщиков увязли в гравии, и гонка для них завершилась, толком даже не начавшись.

Едва автомобиль покинул трассу (произошло это на девятом круге), как приключилась еще одна авария. Одни ускорились, другие замедлились, в итоге еще одна эффектная авария с вылетом еще четырех машин. Из-за огромного количества обломков гонку решено было приостановить. Рестартовали пилоты с места, как и в Монце. Именно на втором старте Хэмилтон обогнал своего партнера по команде финна Валттери Боттаса и лидерство уже не отдал до финиша.

На 43-м круге гонку снова остановили. На этот раз из-за вылета британца Лэнса Стролла ("Рэйсинг Пойнт"). "Не припомню что-то подобное", - признался руководитель "Альфа Таури" Франц Тост. А мы напомним: в последний раз гонка останавливалась дважды во время Гран-при Бразилии в 2016 году.

Предыдущий раз гонка останавливалась дважды в 2016 году на Гран-при Бразилии

К счастью, все аварии обошли стороной нашего Даниила Квята из "Альфа Таури". И он, стартовав 12-м, финишировал седьмым. Что касается хозяев трассы, оба болида "Феррари" попали в десятку. Но вряд ли на устраивающих команду местах. Монегаск Шарль Леклер стал восьмым, а немец Себастьян Феттель - 10-м.

В общем зачете "Мерседесы" наращивают отрыв от остальных. У Хэмилтона уже 190 очков, у Боттаса - 135, а у Ферстаппена - 110. Десять очков стало у Квята, который поднялся с 15-го места на одну строчку.