Гонку на этапе "Формулы-1" в Тоскане остановили из-за двух аварий

LAP 6/59



The Safety Car goes in but immediately there's a big shunt at the back of the field#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/wt5hvIrVJd — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Гонку на этапе "Формулы-1" Гран-при Тосканы прервали после двух аварий, произошедших сразу после старта.

Сначала произошло столкновение четырех болидов - Кими Райкконена, Пьера Гасли, Романа Грожана и Макса Фестаппена, после чего на трассе появилась машина безопасности, а гонку остановили. Как только был дан рестарт, произошла новая авария с участием трех пилотов - Карлоса Сайнса-младшего ("Макларен"), Кевина Магнуссена ("Хаас") и Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео").

Никто из них не пострадал, однако соревнование прервали примерно на полчаса.

В настоящее время гонка, в которой среди прочих участвует россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури", возобновилась.