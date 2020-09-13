Греция закупит французские истребители для усиления вооруженных сил

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна закупит вооружение для усиления своей армии и потратит дополнительно 6,8 миллиарда евро на противодействие экономическому спаду, вызванному пандемией коронавируса.

Новое вооружение включает 18 французских истребителей Dassault Aviation SA Rafale, четыре фрегата и четыре вертолета ВМС, сообщил глава правительства Греции. Афины также закупят новое противотанковое вооружение, торпеды ВМС и ракеты для нужд греческих ВВС. Как сообщает AFP, новые расходы являются крупнейшими для Греции за два последних десятилетия. Мицотакис также объявил об экономическом плане из 12 мер, включая дальнейшее сокращение отчислений на социальное страхование компаний и сотрудников. Экономический пакет отменяет так называемый налог солидарности для работников частного сектора на 2021 год, введенный в рамках программ спасения Греции во время долгового кризиса в Европе. Цель новых мер, уточнили в Афинах, состоит в том, чтобы побудить частных инвесторов создавать и расширять рабочие места. Правительство Греции также предоставит налоговые льготы компаниям, инвестирующим в экологический и цифровой секторы, отменит налоги на недвижимость для 26 малых островов, сообщает Bloomberg.

Греческие военные приготовления, отмечают эксперты, происходят на фоне возникшей напряженности в отношениях Эллады с Турцией в Восточном Средиземноморье. С момента открытия богатых газовых месторождений в этой акватории Анкара ведет борьбу за их разработку с Грецией и Кипром. Являясь партнерами в рамках Североатлантического альянса, Турция и Греция подкрепили свои претензии, отправив в регион военные корабли. Франция также увеличила свое военно-морское присутствие в восточном Средиземноморье в поддержку Греции. Эмманюэль Макрон ранее призвал Анкару не переходить "красную черту" в конфликте в Восточном Средиземноморье. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении в Стамбуле заявил, что Макрон не должен "связываться" с Турцией. Эрдоган также призвал Грецию "держаться подальше от неправильных" действий.

В свою очередь в ходе переговоров на Кипре в субботу госсекретарь США Майк Помпео призвал Турцию приостановить свою деятельность в Восточном Средиземноморье. "Мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимися операциями Турции по разведке природных ресурсов в районах, на юрисдикцию которых претендуют Греция и Кипр", - сказал Помпео после встречи с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом и министром иностранных дел Никосом Христодулидесом. Он призвал все стороны конфликта искать дипломатические решения проблемы, сообщает Reuters. В начале сентября Соединенные Штаты заявили, что снимут 33-летнее эмбарго на "нелетальные средства защиты", примененное к Кипру в 1987 году, и углубят сотрудничество с Никосией в области безопасности, что вызвало гневную реакцию Турции.