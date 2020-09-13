Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы, Квят - седьмой

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон победил на этапе "Формулы-1" - Гран-при Тосканы. Россиянин Даниил Квят финишировал седьмым. Гонка дважды останавливалась после аварий.

Гонка, которая прошла на трассе "Муджелло" в Италии, стала первой в истории "Формулы-1". И она надолго запомнится как пилотам, так и многочисленным любителям "королевских гонок".

По ходу заезда судьи дважды вывешивали красные флаги, останавливая гонку. До финиша добралось только 12 болидов из 20. Первая остановка произошла на девятом круге, вторая - на 46-м.

В итоге лучше всех в таких условиях выступил Хэмилтон, одержавший 90-ю в карьере победу. На второй позиции финишировал партнер британца Вальттери Боттас. Третье место занял Александер Албон из "Ред Булл".

Доехал до финиша и российский пилот "Альфа Таури" Данил Квят. Он финишировал с седьмым результатом.

Следующий этап, Гран-при России, состоится в Сочи 25-27 сентября.