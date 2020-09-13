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13.09.2020 12:25
Рубрика: Власть

Юрий Бездудный избран на должность губернатора НАО

Текст: Евгения Цинклер (НАО)
Фото: Пресс-служба Собрания депутатов НАО Фото: Пресс-служба Собрания депутатов НАО
Фото: Пресс-служба Собрания депутатов НАО

На 29-й очередной сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа избрали губернатора. Им стал Юрий Бездудный, который с апреля 2020 года временно исполнял обязанности главы региона.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
В России начался Единый день голосования

- Для избрания на должность губернатора НАО глава государства Владимир Путин внес на рассмотрение законодательного Собрания НАО кандидатуры врио губернатора Юрия Бездудного, депутата окружного Собрания Андрея Смыченкова и директора государственного казенного учреждения Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" Игоря Пинаева, - сообщили в пресс-службе регионального Собрания депутатов. - Избрание губернатора округа проводилось открытым голосованием. За кандидатуру Юрия Бездудного проголосовало 14 депутатов, Андрея Смыченкова - 2, Игоря Пинаева - 0.

Юрий Бездудный родился 1 мая 1969 года в Брянской области. Окончил Орловское высшее военное командное училище связи, Орловскую региональную академию госслужбы, Московский психолого-социальный институт, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Занимал должности замглавы Брянской городской Администрации, замглавы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области. С марта 2019 года - заместитель губернатора Ненецкого автономного округа. С 2 апреля 2020-го назначен Президентом РФ на должность врио губернатора НАО.

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