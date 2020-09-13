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13.09.2020 23:18
Рубрика: В мире

Из-за карантина в Израиле подал в отставку влиятельный ортодоксальный министр

Текст: Максим Макарычев

Правительство Израиля вводит второй национальный карантин из-за COVID-19. Трехнедельная изоляция сделает Израиль первой страной в мире, которая вновь введет такие строгие ограничения в национальном масштабе. Поскольку в стране уже наступила глубокая рецессия, вызванная пандемией, решение о восстановлении изоляции разделило правительство и израильскую общественность. На этом фоне один из самых влиятельных политиков еврейского государства, Яков Лицман, министр жилищного строительства и бывший министр здравоохранения, в воскресенье подал в отставку. Лицман, который возглавляет еврейскую ультраортодоксальную партию, осудил изоляцию в период религиозных праздников, что, по его словам, не позволит верующим посещать основные еврейские службы в этом году.

Фото: iStock
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Опасаясь проведения массовых собраний во время ряда национальных праздников в середине августа и следующем месяце, кабинет министров Израиля решил закрыть страну в ближайшую пятницу, когда будет праздноваться еврейский Новый год, до 9 октября включительно. Как сообщило в воскресенье израильское министерство финансов, новая трехнедельная общенациональная изоляция Израиля обойдется экономике в 6,5 миллиарда шекелей (1,88 миллиарда долларов). По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, руководители больниц уже предупредили власти, что система здравоохранения будет перегружена, если уровень инфицирования продолжит расти. "Они подняли красный флаг, - сказал Нетаньяху. - Я знаю, что эти шаги дорого обходятся всем нам. Это не тот праздник, к которому мы привыкли. Мы определенно не сможем отпраздновать этот новый год в наших больших семьях".

Во время карантина израильтяне должны будут оставаться в пределах 500 метров от своих домов, но могут выезжать на рабочие места на тех предприятиях, которым будет разрешено работать на ограниченных условиях. Школы и торговые центры будут закрыты, но продовольственные супермаркеты и аптеки останутся открытыми. Государственный сектор будет работать со значительно меньшим количеством сотрудников, остальным предоставят возможность трудиться в онлайн-режиме. Постепенное ослабление правил изоляции может быть осуществлено только в том случае, если уровень заражения коронавирусом, возросший в последние недели, снизится. Между тем некоторые владельцы бизнеса, в том числе рестораторы, заявили, что они предпочтут игнорировать правила изоляции, чем окажутся под угрозой финансового краха, сообщает Guardian. В субботу вечером тысячи израильтян собрались вокруг официальной резиденции премьер-министра, призывая Нетаньяху уйти в отставку. Рестораторы и владельцы спортзалов и залов для мероприятий присоединились к толпе, опасаясь потенциального ущерба от изоляции по всей стране.

Весной прошлого года страна с населением 9 миллионов человек получила благодарность от международных организаций, включая ВОЗ, за быструю и строгую изоляцию, которая способствовала резкому сокращению распространения вируса. Однако Нетаньяху вскоре столкнулся с критикой за слишком быстрое открытие экономики в мае. Число новых случаев резко возросло, правительство обвинили в халатности, поскольку безработица стремительно выросла до двузначных цифр. В Израиле зарегистрировано почти 150 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом в последнее время число новых инфекций возросло до внушительной по меркам страны цифры - четырех тысяч в день.

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