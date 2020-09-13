Израиль создаст базу разведки в ОАЭ для наблюдения за Ираном

Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, которое стороны официально подпишут в Вашингтоне на следующей неделе, открывает путь к созданию на территории Эмиратов израильской разведывательной базы. Ее основной задачей станет сбор информации об Иране. Как сообщает издание breakingdefense.com, хотя израильская сторона никак не комментирует данные сведения, ее представители уже посетили место для будущего размещения секретного объекта в ОАЭ.

Уточняется, что Тель-Авив и Абу-Даби уже наладили сотрудничество в области безопасности и приступили к созданию совместной разведбазы на стратегически расположенном острове Сокотра к югу от Йемена. В настоящее время эта территория контролируется лояльными ОАЭ йеменскими повстанцами.

По данным breakingdefense.com, создание израильских разведывательных объектов на Сокотре существенно расширит возможности Тель-Авива по мониторингу ситуации в регионе Аденского залива и Африканского рога с акцентом на изучение иранского присутствия и каналов коммуникаций с Йеменом.

Тем временем, в Иране болезненно отреагировали на нормализацию отношений и расширение сотрудничества Израиля и ОАЭ. Так, представители иранского парламента уже заявили, что в случае военного конфликта Тегерана и Тель-Авива Объединенные Арабские Эмираты могут стать легитимной целью для удара.