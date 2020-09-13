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13.09.2020 18:04
Рубрика: Экономика

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Большинство госуслуг можно будет получить быстрее
Текст: Ирина Алпатова
МФЦ превратятся в smart-центры, в которых можно будет получить большинство федеральных и региональных услуг практически в одно касание. Цифровизация центров госуслуг станет одним из направлений новой концепции их развития, которую минэкономразвития планирует представить к концу 2020 года. Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Херсонцев в ходе награждения лучших МФЦ по итогам прошлого года.

Одно из направлений развития центров госуслуг - агрегация в ближайшем будущем большинства услуг социальной сферы, в том числе регионального и муниципального характера. Эти изменения уже происходят. Так, с 1 сентября 2020 года в МФЦ можно оформить банкротство физлиц, а жители Курской, Калининградской, Смоленской и Рязанской областей могут получить в МФЦ восемь новых услуг ПФР и ФСС.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Другое направление - развитие дистанционного формата работы. Во время режима самоизоляции почти 40% персонала центров госуслуг переквалифицировались в сотрудников кол-центров, а сами МФЦ фактически превратились в центры оперативной информации для граждан по всем вопросам, связанным с работой государства. И это направление тоже будет развиваться, отметил замминистра.

Популяризация цифровых платформ также станет частью работы МФЦ. По словам Херсонцева, центры госуслуг должны стать площадкой для продвижения единого портала госуслуг и единого окна цифровой обратной связи с государством, а также помощи по работе с этими платформами.

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