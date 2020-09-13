Для удобства граждан в поликлиниках внедряются принципы бережливого производства, которые предполагают сокращение в четыре раза времени ожидания в очереди у регистратуры, в три раза - периода ожидания приема у кабинета врача, при этом в два раза увеличится время работы врача непосредственно с пациентом, а пройти диспансеризацию можно за один-два визита в поликлинику. До конца 2024 года бережливыми будут все детские поликлиники и 70% взрослых.

Как рассказали в минздраве, сегодня формируется единый подход к оказанию медпомощи, которая должна стать открытой и доступной для граждан. Так, к 2022 году будут разработаны все клинические рекомендации по основным нозологиям, 120 из которых представлены и размещены уже сегодня. В них отражены элементарные требования к качеству и безопасности ведения каждого пациента, сформированы предложения по лечению заболеваний.

Открытость медпомощи обеспечивается также благодаря внедрению электронных медицинских карт, чтобы человек понимал, какую медицинскую услугу в каком объеме он получил. Сегодня уже почти 10% медорганизаций организовали доступ пациентов к медицинским документам в личном кабинете "Мое здоровье" на портале госуслуг. Как отметили в АНО "Национальные приоритеты", сегодня на оказание медпомощи по принципам бережливого производства перешли уже 3346 медорганизаций, из которых 1716 оказывают помощь детям.

В целом каждые двое из трех пациентов желают быть вовлеченными в принятие решений врачом, который назначает им лечение, и максимально взаимодействовать с медработником, оказывающим помощь, следует из данных исследований, проведенных Национальным институтом качества Росздравнадзора. Людям также важно, чтобы организация здравоохранения находилась в шаговой доступности от места жительства, работы или учебы. Большое значение для них имеет уровень квалификации медработника, а также возможность самостоятельно выбирать, где лечиться и врача, который их будет лечить.

При лечении пациента большое значение имеют качественные лекарства с минимальными побочными эффектами. Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что ведомством проводится мониторинг фармакологического рынка. Она напомнила о внедрении системы маркировки лекарственных средств, которая стартовала 1 июля.

Две трети пациентов хотят быть вовлеченными в процесс принятия решений лечащим врачом

Главная цель маркировки - допустить на рынок только качественные лекарственные препараты, напомнила она. "У нас теперь есть возможность проследить по специальным штрих-кодам, которые наносятся на каждую упаковку фармсредства, где оно произведено, куда продавалось, какую цепочку прошло через дистрибьюторов, системы поставщиков и продавцов", - заявила Самойлова. Она подчеркнула, что это может проверить каждый с помощью мобильного телефона, в связи с чем полностью исключается возможность поступления на рынок нелегальных и фальсифицированных лекарств.