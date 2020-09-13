Нет, не все так просто оказалось с этим коронавирусом. Взять, к примеру, Чехию. Страна, которая еще в начале лета одной из первых добилась видимых успехов в борьбе со вселенским злом и стала отменять жесткие карантинные меры, сегодня вновь стоит перед угрозой массовой пандемии. Число инфицированных уже приближается к полутора тысячам в сутки - такого и близко не было даже в самые тревожные дни апреля. Наиболее скверная картина наблюдается в Праге, где на каждые 100 тысяч жителей сейчас приходится 145 актуально больных. В трети случаев источник заражения выявить не удается.

Уже дошло до того, что соседние страны отказываются принимать именно пражан, а к нарушителям границы немцы, к примеру, грозятся применять солидные штрафные санкции. Свои рубежи для чехов вновь закрыли Дания, Швейцария, собирается это сделать Словакия. Чешские авиалинии отменили рейсы в Будапешт, Лондон, Франкфурт и Хельсинки.

Если такая тенденция продолжится, то вполне вероятно, что Чехия окажется отгороженной от всего остального мира, как это было весной. Власти возвращаются к отмененным в июне строгим санитарным нормам и вводят новые. Так, во всех видах общественного транспорта запрещается находиться без масок. С понедельника обязательной процедурой стала обработка рук дезинфицирующими растворами. Пока не запрещены массовые мероприятия численностью более 100 человек ( при обязательном ношении их участниками масок), но и это послабление сейчас под вопросом.

Все дело в том, что именно подобные собрания как раз и несут угрозу очагового распространения вируса - так считают ведущие чешские врачи. И приводят факты. Например, такой. В Праге недавно одновременно заразились 120 человек. Все они были участниками теплой вечеринки в одном из столичных ночных клубов, и все тянули мохито из общей большой посудины, видимо, чтобы доставить радость имениннику.

Эта история получила широкую гласность еще и потому, что в числе пострадавших оказались также люди из окружения сборной Чехии по футболу, которая принимает участие в турнире УЕФА Лига наций. Перед матчем с командой Словакии вирус был обнаружен у массажиста сборной и ее менеджера. Тех футболистов, которым делался массаж, естественно, также немедля поместили в карантин. На встречу со словаками игроков наскребли, а вот дальше руководство футбольного союза пошло на беспрецедентный шаг: на поле выпустили абсолютно новый состав сборной во главе с новым тренером.

И как ни старались дебютанты, а проиграли шотландцам со счетом 1:2.

Что касается экономики, то новых ограничений правительство Чехии обещает не вводить

Относительно того, чем вызван такой взрывной рост числа заболевших, гуляет много версий. Самая распространенная и, похоже, самая близкая к истине сводится к тому, что чехи явно поспешили вернуться к обычному образу жизни, свернув те предосторожности, которым так строго следовали еще три месяца назад. К этому же склоняется и министр здравоохранения Адам Войтех.

Главный эпидемиолог Института клинической и экспериментальной медицины Петер Смейкал в интервью чешскому телевидению прямо заявил, что Чехия находится "во второй волне коронавируса".

Что касается экономики, то новых ограничений правительство обещает не вводить. Вернее, по словам премьера Андрея Бабиша, власти их просто не могут себе позволить.

Примерно такая же тактика избрана в отношении образовательных учреждений, которые сами могут определять формат обучения: либо очный, либо дистанционный. Из хороших новостей можно назвать следующие. Пенсионеры получат через почту бесплатно по одному респиратору и по десять масок. Они же, пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями и медработники будут иметь возможность первыми воспользоваться прививкой от коронавируса, которая появится в начале 2021 года.

И только затем бесплатную вакцину получат члены чешского правительства, работники стратегических предприятий и государственных экстренных служб. Все остальные категории чешских граждан должны будут за процедуру вакцинации от коронавируса заплатить. Общее настроение по поводу всех этих тревог и надежд хорошо выразила одна моя чешская знакомая: "Нам, наверное, остается руководствоваться местным фольклором - не поддавайтесь спокойствию, сохраняйте панику".