Всемирный банк поставил цель к 2030 году победить нищету, называя крайней бедностью жизнь на 1,9 доллара в день. Между тем, по оценкам экспертов, Китай может решить эту проблему уже в 2021 году. В борьбе с бедностью Пекин делает ставку на урбанизацию, планируя в ближайшие 10 лет переселить до 250 млн человек в города, где для этого создаются рабочие места и реализуются программы доступного образования и здравоохранения. В 2004 году системой государственного страхования было охвачено уже 95% населения, а уровень безработицы в 2018 году снизился до 4%. На фоне кризиса, вызванного пандемией, китайское правительство включило 3,4 млн человек в программы соцобеспечения и выдало малоимущим гражданам временную субсидию на общую сумму 2,13 млрд долларов.

Пакистан видит драйвер роста экономики в строительстве социального жилья. Программа "Новый Пакистан", запущенная в октябре 2018 года, предполагает возведение 5 млн домов для бедных за пять лет. Огромный масштаб строительства должен привести к появлению 6 млн новых рабочих мест по 40 направлениям промышленности и сферы услуг. Сейчас в стране строится около 250 тыс. домов в год.

В Индии "официальным" беднякам полагается государственная помощь в виде субсидий на продукты и топливо. В 2013 году была инициирована самая масштабная программа помощи - из бюджета выделили 24 млрд долларов на пособия для бедных, этой суммы должно было хватить малоимущим на покупку 5 кг крупы в месяц. В этом году власти Индии выделили 22 млрд долларов для поддержки бедных слоев населения в условиях коронавируса. В частности, двум третям населения было выделено 10 кг риса и пшеницы, фермеры получили 2 тыс. рупий, а вдовы - 1 тыс. рупий.

В США действуют разнообразные программы борьбы с нищетой, охватывающие не менее 15-20% населения. Поддержка предоставляется по двум критериям: надо быть бедным и принадлежать к одной из субсидируемых категорий (инвалиды, ветераны войны, неполные семьи с маленькими детьми). Пособие по безработице составляет максимум 49% от среднего заработка человека на последнем месте работы и не более 2700 долларов в месяц. Выплат на детей в привычном для нас виде в США не существует, помощь оказывается целевая, конкретной нуждающейся семье, причем не всегда деньгами. Это могут быть также продуктовые карточки, бесплатные школьные завтраки и обеды, налоговые послабления. Однако на фоне пандемии правительство пошло на беспрецедентные меры - до 22 мая населению выплатили пособия на 260 млрд долл. Многие выплаты носили разовый характер, а пособия по безработице в 600 долларов выплачивали до конца июля.

В августе Трамп подписал закон о приостановке сбора налога на зарплаты до конца года. Он коснется всех американцев, которые зарабатывают менее 100 тысяч долларов в год. Кроме того, в США сохраняется система продовольственных талонов для малоимущих граждан, введенная еще в 1939 году. Эти талоны используют более 46 млн американцев, получая по 115 долларов на каждого или по 255 долларов на семью. Средства могут быть израсходованы на покупку товаров, некоторые сети питания принимают их в качестве оплаты за специальное питание для бедняков. Но карта не сработает, если человек попытается приобрести, например, не предусмотренные программой соцзащиты сигареты или спиртное.

Уже почти 60 лет используются продуктовые карточки на Кубе. Правительство тратит на продовольственные субсидии свыше 1 млрд долларов в год, зато жители страны платят всего 12% от реальной стоимости продуктов питания. Каждый кубинец с рождения приписан к бодеге - продуктовой лавке, где товары распределяются по символическим ценам. Предъявив там специальную книжечку (либрета, как называют ее на Кубе), граждане могут ежемесячно получать по субсидированным ценам 3 кг риса, пакет макаронных изделий, 2 кг сахара, 0,5 кг бобов, 0,5 л соевого масла, пакет кофе, соль, пять яиц и немного куриного мяса, а также по 80 г хлеба на человека в день. Прожить только на либрету сложно - выдаваемых продуктов хватает примерно на две недели. Тем не менее карточки являются серьезным подспорьем для большой части населения, да и стоят они недорого - всего доллар в месяц на человека.

Продуктовыми карточками могут расплачиваться и жители Великобритании. Талонная система была введена из-за дефицита продовольствия после Второй мировой войны. Программу закрыли в 1954-м, а в 2014 году восстановили, заменив ими денежные выплаты малоимущим.

В Испании соцзащита здесь не так развита, как, например, в Германии. Есть пособия по безработице, временной нетрудоспособности, уходу за ребенком. Долгое время нетрудоустроенные граждане пользуются скидками на проезд в транспорте, покупку товаров в магазинах, могут бесплатно обучиться новой специальности. Кроме того, есть своеобразное "поощрение" в виде премии для работодателей, трудоустроивших тех, кто не работал более двух лет. А сдающий беднякам жилье собственник может быть освобожден от уплаты налога на него. Коронавирус подстегнул правительство принять другие меры: с 29 мая введена система выплаты гарантированного минимального дохода для малоимущих. Около 850 тыс. испанских семей получили право на 500-1000 евро в месяц из расчета на каждого человека - это примерно 2,3 млн испанцев, половина из которых имеет доход менее 310 евро в месяц. На выполнение программы власти готовы потратить 3,5 млрд евро.

Идея поддержать граждан дополнительным доходом без обязательств не нова. Так, в 2017-2018 гг. в Финляндии был проведен эксперимент: 2000 случайным образом отобранных безработных получали от правительства по 560 евро в месяц. Доход был гарантирован независимо от того, найдут участники программы работу или нет.

Эксперименты с безусловным доходом проводились также в Нидерландах, Канаде, Монголии, Иране и Кении. В последней он рассчитан на 12 лет, участникам и сейчас выплачивается по 22 доллара в месяц. А в конце августа этого года трехлетний эксперимент по выплате жителям безусловного дохода в 1200 евро анонсировала Германия. Эта сумма немногим больше уровня бедности по немецким меркам. Сторонники социальной программы считают, что базовый доход снизит неравенство в доходах и улучшит благосостояние людей, обеспечив им больше финансовой уверенности. Впрочем, финский опыт показал, что на уровень безработицы базовый безусловный доход не повлиял, участники эксперимента лишь стали испытывать меньше стресса.