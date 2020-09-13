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13.09.2020 15:40
Рубрика: Культура

Как стать классиком на "Кинотавре"

Текст: Ирина Корнеева
Андрей Хржановский, получивший первый приз 31-го "Кинотавра" "За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино", поделился опытом, как он к этой награде шел. А президент фестиваля Александр Роднянский, поздравляя почетного лауреата, напомнил историю создания его фильма "Нос, или Заговор "не таких", ставшим открытием и главным на сегодняшний день художественным событием фестиваля.
Фото: Пресс-служба ОРКФ "Кинотавр" Фото: Пресс-служба ОРКФ "Кинотавр"
Фото: Пресс-служба ОРКФ "Кинотавр"

- Помимо радости, волнения и глубочайшей благодарности я не скрою и своего удивления. Потому что родители вкладывали, учителя вкладывали. Александр Сергеевич с Николаем Васильевичем вкладывали, Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Альфред Гарриевич Шнитке - все в меня вкладывали, а приз получил я? - растрогался Андрей Хржановский. - Момент не только радостный, но и не очень веселый, ведь на моем веку был еще такой жанр: пенсионер персонального значения, - это люди, которые обычно видели Ленина. Такой приз ко многому обязывает, и я напряг свой белый ум, как одна девочка сказала про мою седую голову, и придумал новый фильм. Надеюсь, его удастся сделать... На "Кинотавре" я вижу очень много молодых людей, хочу поделиться рецептом той дорожки, которой я шел к этому призу. Дважды я был изгоняем из ВГИКА - один раз в статусе успешного студента, и второй раз в статусе успешного преподавателя и заведующего кафедрой. Это первая цифра два. Потом я сделал фильм, который шел всего двадцать минут, но двадцать лет лежал на полке. А еще я два года доблестно прослужил в войсках морской пехоты, что тоже сводится к этой арифметике. Потом я с замыслом не совсем того самого "Носа...", но в преддверии этого фильма проходил питчинг на "Кинотавре", но доброжелательные и действительно умные люди сказали: "Но кто это будет смотреть, и вообще можно ли на это заработать?.."

Путин: "Кинотавр" определяет основные тенденции развития кинематографа в РФ

Я надеюсь, что следующий питчинг, к которому я иду, будет как-то более благосклонно воспринимать мою новую работу. Но что сегодня меня бесконечно волнует: слово "искусство", "творчество" оно не просто снивелировано - оно исчезло, слетело с уст людей, которые администрируют то, что у нас происходит в искусстве и, в частности, в кинематографе. Появились выражения вроде "студия - это бизнес", или просто вешают себе на грудь: "кино - это индустрия"... Ну, конечно, индустрия. Но только индустрия - это одна из составных частей кинематографа, которая призвана обеспечивать все-таки творческую основополагающую часть...

Вадим Абдрашитов одним из первых поздравил Андрея Хржановского с почетным призом "Кинотавра". Фото: Пресс-служба ОРКФ "Кинотавр"
Прямая речь

Александр Роднянский, президент "Кинотавра":

- Фильм "Нос, или Заговор "не таких" успел обрасти легендами задолго до того, как он появился. Еще с тех пор, как молодой режиссер, автор скандально известных мультфильмов "Жил-был Козявин" о беспримерно энергичном чиновнике, или аллегории на судьбы искусства "Стеклянная гармоника" - мультфильме, закрытом цензурой (поскольку он неудачно совпал с вводом советских войск в Чехословакию, ставшим естественным завершением оттепельной эпохи)... Так вот именно тогда молодой режиссер Андрей Хржановский написал Дмитрию Шостаковичу письмо о своем желании поставить анимационный фильм по первой опере великого композитора "Нос". И - о чудо! - Дмитрий Шостакович ответил согласием. В те времена одним из авторов сценария согласился стать великий Николай Эрдман, который, увы, скончался в 1970 году... Говоря о картине, обязательно надо сказать, как очень кропотливо и долго писался сценарий вместе с Юрием Арабовым, с тем самым автором, с кем был сделан выдающийся фильм об Иосифе Бродском "Полторы комнаты". И как в фильме "Нос..." оказались совмещены и история страны с ее репрессивной механикой, и жизнь семьи. Отец Андрея Юрьевича Хржановского - художник Юрий Хржановский, ученик Филонова, бывавший в мастерских Малевича, Матюшина, Петрова-Водкина, появляется в этом фильме рядом с Гоголем, с Мейерхольдом, с Эйзенштейном и, конечно, с самим майором Ковалевым. Фильм "Нос...", как и все фильмы Андрея Хржановского, очень личный. И во времена возврата к традиционному, я бы даже сказал консервативному искусству, Андрей Юрьевич Хржановский - ученик Льва Кулешова, выросший в доме наследников русского авангарда, этой личной картиной возвращает нас к великим художникам русской культуры. К Шостаковичу, к Мейерхольду, к Эйзенштейну, к Филонову. И оказывается, что они никуда не ушли - они будут жить с нами всегда, сколько живет человечество и русская культура...

Формулировка приза не столь важна, это приз за выдающийся вклад в кинематограф - Андрею Юрьевичу Хржановскому. Это самое важное событие, и та минута, которая освящает работу всего фестиваля. Потому что это главная награда фестиваля, который посвящен отечественному кино и который уважает традиции поколения. Всех тех классиков нашего кино, на чьих плечах сегодняшние кинематографисты начинают или продолжают свою работу.

Андрей Хржановский и программный директор "Кинотавра" Ситора Алиева. Фото: Пресс-служба ОРКФ "Кинотавр"
Культура Кино и ТВ Наше кино 31-й фестиваль "Кинотавр"

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