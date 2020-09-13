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Рубрика: Общество

Жадные мужья и добрые жены - как росли подати и падали сборы

Текст: Андрей Колосов
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(8259)
Предложения реформировать налоговую систему и перераспределять часть денег в пользу людей с низкими доходами нельзя назвать новшеством. В истории есть примеры, когда власти шли на изменения системы сборов с населения.
Перешедших к новому хозяину крестьян могли временно освободить от барщины или оброка. Фото: Сергей Иванов Перешедших к новому хозяину крестьян могли временно освободить от барщины или оброка. Фото: Сергей Иванов
Перешедших к новому хозяину крестьян могли временно освободить от барщины или оброка. Фото: Сергей Иванов

В X веке князь Игорь отправился собирать дань с подвластных Киеву племен. Древляне, заплатившие и без того больше оговоренной нормы, убили Игоря. После этого его жена княгиня Ольга сначала сожгла столицу древлян Искоростень, а затем, видимо, поняв, что муж был неправ, реформировала систему сбора дани. При ней появился четкий размер повинностей (уроки), места их сбора (погосты), где работали княжеские наместники (тиуны).

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Примерно в то же время в английском городе Ковентри жила леди Годива, мужем которой был эрл Леофрик. Его подданные страдали от непомерных налогов, а жена просила уменьшить их для простых людей. Легенда гласит, что на одном из пиров Леофрик, будучи сильно пьяным, пообещал отменить налоги, если леди Годива проедет по Ковентри верхом на лошади абсолютно голой. Она согласилась. В тот день местные жители закрыли ставни и не выходили на улицы. Аристократка проехала по пустому городу, ее наготы никто не увидел. С 1678 года жители Ковентри устраивают в честь леди Годивы ежегодный праздник, в центре города ей поставили памятник - скульптуру обнаженной наездницы.

В конце XV века судебник Ивана III разрешил крестьянам переходить от одного феодала к другому за неделю до и неделю после Юрьева дня (26 ноября по старому стилю). После уплаты повинностей (барщины и оброка) прежнему землевладельцу они имели право пойти работать на другого вотчинника. Как правило, крестьяне шли к тем, кто не облагал их непомерными повинностями. Кроме того, сами землевладельцы были заинтересованы в большом числе тех, кто обрабатывает землю, поэтому вновь прибывших на некоторое время могли освободить от барщины или оброка.

В 1648 году в Москве произошел Соляной бунт. За два года до этого московские бояре во главе с Борисом Морозовым, имевшим сильное влияние на царя Алексея Михайловича, отменили прямые налоги и решили наполнить казну за счет увеличения пошлины на соль. Это привело к резкому увеличению цены на нее. При этом соль - единственный консервант того времени, жизненно важный продукт. Особенно сильно увеличение цены повлияло на бедных людей. Спустя год пошлину отменили, купцы отказывались торговать солью на новых условиях, денег в казне так и не появилось. При этом власти решили собрать недоимки по тем налогам, которые прежде упразднили. Недовольство вылилось в восстания в Москве, Алексей Михайлович лично обещал протестующим во всем разобраться. В итоге от соляной пошлины окончательно отказались, недоимки простили, Морозов потерял былое влияние при дворе.

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