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Рубрика: В мире

Обедов не будет

В Италии стартует новый учебный год
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(8259)
В понедельник, после шестимесячного перерыва, большая часть итальянских школ вновь распахнет двери. Однако в 7 из 20 регионов учебные заведения откроются с недельной задержкой.
Фото: Gettyimages
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В этом году Италия побила абсолютный рекорд - местные школы недосчитаются свыше 85 тысяч учителей. Ситуация усугубляется также тем, что серологический тест, который был сделан половине преподавательского состава страны (500 тыс. человек), дал положительный результат у 13 тысяч человек (2,6 процента). Накануне начала занятий итальянских мам и пап буквально вынудили подписать так называемый "пакт о совместной ответственности", без которого ребенок не будет допущен к занятиям. В документе обязанности семей по защите от вируса отражены в 15 пунктах, а себе школа скромно отвела всего 5 статей. В "пакте" прописано, что мерить температуру детям обязаны родители и они же должны озаботиться тем, чтобы приобрести своим чадам защитные одноразовые маски. При этом учебные заведения взяли на себя главным образом разработку специальных маршрутов, которые позволят избежать ненужного скопления людей. Также не ясно, когда в школах начнут работать спортзал и столовая. Ожидается, что дети будут обходиться без спорта и питаться всухомятку едой, принесенной из дома, по меньшей мере до середины октября.

Между тем

Власти Грузии решили перенести начало очного обучения с 15 сентября на 1 октября. Правда, речь идет лишь о восьми крупных городах. В других населенных пунктах обычные занятия в школах и университетах начнутся по расписанию - 15 сентября.

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