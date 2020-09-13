В ближайшие годы доля экотуризма в регионах должна вырасти с 2 до 30%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая перед финалистами конкурса проектов рекреационных зон Priroda.Life, который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ).

"Государство будет инвестировать в создание инфраструктуры для бизнеса, убирать административные барьеры, - сказал он. - Бизнес же со своей стороны вложит средства в создание туристических комплексов". Победители этого конкурса АСИ как раз и получат деньги на реализацию своих бизнес-планов.

В числе регионов, попавших в финал, оказались Самарская и Новгородская области. Их козыри - географическое положение. К тому же экологические тропы Жигулей и Валдая - несомненные достопримечательности. Однако, как обратили внимание члены конкурсного жюри, аудитория этих уголков неравномерная. "Наша задача - в ближайшие годы довести турпоток до 3 млн человек, - рассказала зампред правительства Новгородской области Елена Кирилова. - И главной точкой роста видим именно экологический туризм". Центр притяжения - нацпарк на Валдае. Новгородская команда планирует построить новые гостиницы и устраивать эксклюзивные экологические туры.

В Поволжье главной туристической доминантой могут стать Жигулевские горы. Команда главы самарского департамента туризма Артура Абдрашитова представила новую концепцию нацпарка "Самарская Лука". Новая инфраструктура, считает самарская команда, позволит увеличить ежегодный турпоток на Самарскую Луку с 1,2 до 1,6 млн человек.