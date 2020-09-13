На прошедшем 12 сентября праздновании Дня танкистов в 4-й Гвардейской Кантемировской дивизии было продемонстрировано немало интересных новинок. Среди них - та амуниция, в которую сейчас переоблачаются экипажи нашей бронетехники.

Рядом с одним из выставленных танков - солдат с автоматом, казалось бы, в обычной для мотострелка боевой экипировке. Можно было предположить, что он охраняет машину и то, что выложено вокруг нее. Оказалось, что солдат-срочник Алексей Павалюхин действительно стоит на страже своего танка. Он - оператор-наводчик. И носит ту форму, в которую уже переодеты все танкисты дивизии, а скоро будут облачены и во всей Российской армии. По словам танкиста, новая экипировка удобна, движения не стесняет и, главное, обеспечивает дополнительную и очень эффективную защиту в случае реального боя.

Защитная экипировка 6Б15 "Ковбой" - целый комплект обмундирования. В его состав входит: противоосколочный бронежилет, противоосколочная накладка на танковый шлемофон, огнезащитный комбинезон. Бронежилет обеспечивает защиту от осколков. Огнезащитный комбинезон выдерживает внешнюю температуру в несколько сотен градусов в течение времени, достаточном, чтобы покинуть горящую машину.

Кстати, черные танковые комбинезоны остаются в экипировке экипажей бронемашин. Но только для работы в парках при обслуживании машин и в полигонных условиях. В бой танкисты пойдут с "ковбоями".