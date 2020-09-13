Канцлер Австрии: Страна переживает начало второй волны коронавируса

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна переживает начало второй волны коронавируса, из-за чего осень и зима могут оказаться проблемными.

По словам Курца, которые приводит австрийское новостное агентство APA, число инфицированных коронавирусом в республике увеличивается с каждым днем.

"Две недели назад было около 350 случаев заражений в день, а вчера (в субботу) у нас уже было более 850. Наиболее драматично ситуация развивается в Вене, на которую приходится половина всех новых инфицированных в Австрии. Скоро мы достигнем отметки в тысячу новых случаев заражения в день", - заявил канцлер и добавил, что он ожидает "сложной осени и зимы".

Для борьбы с вирусом в Австрии ужесточают режим ношения масок: теперь снова обязательное требование закрывать нос. Кроме того, будет ограничена численность людей на массовых мероприятиях.

Ранее о новом росте числа случаев коронавируса заявили в Испании, Франции, Великобритании и Евросоюзе в целом.