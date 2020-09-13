Косторная снялась с контрольных прокатов произвольной программы

Фигуристка Алена Косторная не выступит на открытых прокатах с произвольной программой.

Как сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России, такое решение было принято из-за того, что произвольная программа спортсменки еще не готова. Об этом заявил наставник спортсменки Евгений Плющенко.

"Произвольная программа у Алены еще сырая, поэтому на прокатах мы катали только короткую. Подготовить и показать обе программы за такой короткий срок, что Алена перешла к нам, нереально", - приводит сайт федерации слова Плющенко.

Как стало известно, произвольную программу Косторной ставит хореограф Ше-Линн Бурн по скайпу, на удаленке. По словам Плющенко, он давно знаком с ней и поэтому получил согласие.

"Конечно, Ше-Линн приехала бы к нам, поставила и поработала в Москве, но из-за пандемии не получилось, пришлось начать постановку дистанционно. Думаю, когда снимут все ограничения, мы пригласим Ше-Линн в Москву обязательно", - сказал Плющенко.