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13 сентября 2020 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 11 сентября 2020 года № 620 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

пункт 1.13 изложить в следующей редакции:

"1.13. Управлению делами Правительства Ленинградской области в целях изоляции на основании постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации обеспечить транспортирование лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию.";

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

пункт 3 изложить в следующей редакции:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

пункт 10 изложить в следующей редакции:

пункт 18 изложить в следующей редакции:

пункты 23 и 24 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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