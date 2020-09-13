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13.09.2020 21:56
Рубрика: Спорт

Триллер для затравки

"Ливерпуль" начал защиту титула с трудной победы над "Лидсом"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(8259)
В Англии стартовал чемпионат 2020/2021 Премьер-лиги. И для затравки на сезон первый тур получился весьма многообещающим.
Главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу старт его команды в чемпионате понравился. Фото: REUTERS Главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу старт его команды в чемпионате понравился. Фото: REUTERS
Главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу старт его команды в чемпионате понравился. Фото: REUTERS

Самый яркий матч прошел на знаменитом стадионе "Энфилд Роуд", где действующий чемпион "Ливерпуль" в голевом триллере сломил сопротивление новичка элиты "Лидса" - 4:3. Ну как новичка. На рубеже 90-х и 2000-х годов "Лидс" был завсегдатаем топ-4 Премьер-лиги, шумел в еврокубках, однажды добравшись даже до полуфинала Лиги чемпионов. Но потом финансовые проблемы отбросили клуб во второй по силе английский дивизион, чемпионшип, и даже на некоторое время еще ниже, в Лигу 1. Вернуться в элиту "Лидсу" помог приход харизматичного, но эксцентричного аргентинского специалиста Марсело Бьелсы по прозвищу el loco, сумасшедший. По степени влияния на современную тренерскую мысль мало кто с Бьелсой может сравниться: тот же Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий "Манчестер Сити", называет Марсело абсолютно лучшим. Но и по странностям Бьелса далеко впереди многих. Он переподписывает контракты с клубами, в которых работает, каждый год, а еще аргентинец невероятно дотошный. Когда ему нужно было подтвердить свой "исключительный талант", чтобы получить разрешение на работу в Англии, Бьелса предоставил отчет о тактике каждой команды чемпионшипа в каждом ее матче предыдущего сезона.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"Энфилд" только тогда становится тем самым "Энфилдом", когда его трибуны заполнены", - сказал Бьелса перед игрой и, как оказалось, в чем-то был прав. На пустой арене - коронавирусные ограничения никто не отменял - "Лидс" совершенно не тушевался, а игроки "Ливерпуля" ошибались не меньше гостей. Даже голландец Вирджил Ван Дейк. В итоге на каждый из трех голов хозяев у "Лидса" находился контраргумент. Только последний мяч Мохамеда Салаха с пенальти остался без ответа. Египтянин в итоге оформил хет-трик.

- Какая игра! Какой соперник! Какое выступление обеих команд! Настоящее шоу, я остался доволен, - резюмировал рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Форвард "Ливерпуля" Салах оформил хет-трик в первом же матче

В других матчах первого игрового дня были зафиксированы такие результаты: "Фулхем" - "Арсенал" - 0:3, "Кристал Пэлас" - "Саутгемптон" - 1:0, "Вест Хэм" - "Ньюкасл" - 0:2. Вчерашние матчи "Вест Бромвич" - "Лестер" и "Тоттенхэм" - "Эвертон" завершились уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

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