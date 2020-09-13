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13.09.2020 22:22
Рубрика: Спорт

Прыгай выше

Ласицкене готовится к командному ЧР в Сочи
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(8259)
В Челябинске завершился чемпионат России по легкой атлетике - главный для наших спортсменов старт в этом странном сезоне, скомканном из-за пандемии коронавируса и еще более неполноценном из-за отсутствия у россиян нейтрального статуса и допуска на международные турниры. Но уже в ближайшие выходные, 19-20 сентября, многие члены сборной снова выйдут на дорожку и в сектор - на командном чемпионате страны в Сочи. Среди них будет и трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.
Мария Ласицкене держит в уме лучший результат сезона в мире - прыжок на 2 метра Фото: РИА Новости Мария Ласицкене держит в уме лучший результат сезона в мире - прыжок на 2 метра Фото: РИА Новости
Мария Ласицкене держит в уме лучший результат сезона в мире - прыжок на 2 метра Фото: РИА Новости

На ЧР Ласицкене, для которой это был первый старт, одержала победу с результатом 1,92 метра. Все попытки на 1,97 м оказались неудачными. Взобраться на более привычную для себя высоту Мария попробует в Сочи.

Маша, какие ощущения от старта?

Мария Ласицкене: Спорные, потому что это мой первый выход на открытый стадион этим летом. Естественно, на начальных высотах я должна была немножко привыкнуть. Результатом не могу быть довольна окончательно. Но рада, что стала чемпионкой России. Думаю, не нужно зацикливаться на этих цифрах. Еще есть неделя тренировок, чтобы подготовиться к Сочи.

И все-таки, когда выходили в сектор, нацеливались на какую-то определенную высоту?

Мария Ласицкене: У меня в принципе нет такой привычки: настраиваться на что-то конкретное. Поэтому я просто выхожу и борюсь за первое место, за результат. Конечно, я знаю, что 2 метра - лучший результат сезона в мире (лидерство делят украинки Юлия Левченко и Ярослава Магучих, уступившие Ласицкене на ЧМ 2017 и 2019 годов соответственно. - "РГ"). Но мне нужно было просто начать сезон.

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Командный чемпионат России сразу стоял у вас в планах? Или многое зависело от выступления в Челябинске?

Мария Ласицкене: Решение было принято в процессе подготовки. Всем понятно, что сезон странный. Не все старты складывались у меня в единый календарь. Я даже как-то не сильно его и изучала. Потом мы поняли, что можно, даже нужно выступить в Сочи, принести очки Мособласти и КБР, которые я представляю.

А какие мысли о международном сезоне? Остается надежда где-то выступить?

Мария Ласицкене: Мысли негативные. Одно разочарование. Не скажу, что полностью отпустила ситуацию, но где-то внутри сидит надежда. С другой стороны, я трезво мыслю и осознаю: "Нет, ничего, наверное, уже не будет". Мы все надеемся, тренируемся, но понимаем, что этот летний сезон от нас ушел. Из пяти лет 2,5 года я не выступала на международной арене. И никто никогда мне не ответит, почему так произошло. Я общалась с представителями многих организаций и поняла, что почему-то карьеры спортсменов стоят не на первом месте. Грустная тема, которую стараюсь не развивать. Эти качели с настроением сильно раздражают. Поэтому пытаюсь отвлекаться и не думать о плохом. Важно было в принципе начать этот сезон. Наверное, нужно быть благодарной, что у меня ничего не болит, все хорошо в техническом плане, а остальным не забивать себе голову.

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