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13.09.2020 21:35
Рубрика: Власть

Медведев: "Единая Россия" заинтересована в абсолютно чистых выборах

Текст: Владимир Кузьмин

Для граждан России, уверен председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, важно, чтобы выборы были конкурентные, открытые, чистые.

Фото: Анна Соловьева/РГ
В России завершился Единый день голосования

"Единая Россия" как самая большая партия, как правящая партия заинтересована в абсолютно чистых выборах, к которым, как говорится, комар носа не подточит, отметил он в ходе видеоконференции с региональными отделениями, на которой подводили предварительные итоги прошедшего Единого дня голосования.

- И те результаты, о которых вы говорите, они действительно, когда будут окончательно оформлены уже, свидетельствуют о конкурентной борьбе, о том, что если эта победа будет достигнута, она будет достигнут за счет конкурентной, честной политической борьбы, - заявил Медведев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Единый день голосования-2020

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