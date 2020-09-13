Медведев назвал успешным выступление "Единой России" на прошедших выборах

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что в прошедший Единый день голосования партия выступила успешно.

На основании экзит-полов он заявил о приличном и достойном результате: "Данные экзит-полов на настоящий момент свидетельствуют о том, что наша партия занимает первое место во всех территориях, где проводились выборы в законодательные собрания, а также по общему совокупному количеству мандатов и в административных центрах субъектов Федерации".

ЕР как правящая партия, напомнил Медведев, выдвигала своих кандидатов во все законодательные собрания и во все представительные органы центров субъектов Федерации. "Порядка 95 процентов нашего участия было в органы местного самоуправления на те мандаты, которые разыгрывались там", - заметил председатель "единороссов".